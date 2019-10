Un fost dictator celebru a fost exhumat din mausoleul său Spania il exhumeaza pe dictatorul Franco din mausoleul sau monumental "Valle de los Caidos". Sicriul cu trupul imbalsamat a fost scos, inainte de ora 11.00 GMT (13.00, ora Romaniei), din impozanta bazilica sapata in stanca Mausoleului "Valle de los Caidos", potrivit unor imagini difuzate de televiziunea nationala.



El era purtat de opt membri ai familiei sale, intre care straneporul sau Louis de Bourbon, varul indepartat al regelui Spaniei Felipe al VI-lea si considerat de catre legitimisti drept pretendent la tronul Frantei, informeaza news.ro.



Douazeci si doi de membri ai familiei lui 'El Caudillo' (titlul de conducator al statului pe care si l-a luat Franco n.r.), care a condus Spania cu o mana de fier de la victoria sa in sangerosul razboi civil spaniol (1936-1939) si pana la moarte in 1975, vor fi martorii acestei exhumari

