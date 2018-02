Stiri pe aceeasi tema

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…

- La 8 luni de când a fost supusa unei operatii de micsorare de stomac, în urma careia a slabit foarte mult, pierzând pâna la 50 de kilograme, Ozana Barabancea a început sa mearga la sala. Galeria Foto.

- Andreea Esca este una dintre vedetele foarte discrete cu privire la viata personala. Stirista este foarte atenta cu imaginea ei si cu felul in care arata. Recent, vedeta a dezvaluit cum a reusit sa scape, intr-un timp record, de noua kilograme. A

- Jurata de la &"Te cunosc de undeva&" a declarat ca a reușit sa slabeasca 38 de kilograme în sapte luni și jumatate și își dorește sa ajunga la suplețea de care se bucura în liceu.

- Ozana Barabancea si-a operat stomacul si a reusit sa slabeasca spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea „Star Matinal”, Ozana Barabancea a afirmat ca motivul pentru care a decis sa faca aceasta operatie a fost acela ca nu a reusit sa slabeasca cu ajutorul dietelor. Ea…

- Ozana Barabancea surprinde din nou dupa ce a slabit 38 de kilograme. Vedeta recunoaște ca are dureri de spate și a fost nevoita sa se apuce de sport. Mai mult, jurata de la Te cunosc de undeva! a renunțat și la anumite alimente. „Am reusit sa slabesc, acum trebuie sa ma mentin, nu e usor. Am slabit…

- Bianca Rus și-a micșorat stomacul și deja a slabit vizibil. Bruneta a trecut prin emoții mari și s-a temut pentru viața ei. Din fericire, intervenția chirurgicala a dat deja rezultate. Inainte de a intra in operație, Bianca a izbucnit in lacrimi. „M-am odihnit destul de bine, dar la ora 1 eram treaza,…

- La 54 de ani, Mihaela Tatu arata incredibil. Fosta prezentatoare are grija sa manance numai dupa o dieta care i se potriveste. Aceasta isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar apoi merge la masaj. "Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7, pana la 9 dimineata…

- Prezentatoarea de televiziune Corina Danila a scos definitiv din alimentația sa un singur aliment, considerat nociv de mulți specialiști. Corina Danila, in varsta de 45 de ani , a ajuns sa aiba o silueta de invidiat. Esta ca trasa prin inel și arata foarte bine. Corina Danila, mama unei fete adolescente…

- Ozana Barabancea, sfatuita sa faca lifting facial dupa ce a slabit 40 de kilograme. Pentru ca a scapat rapid de grasime, jurata de la Te cunosc de undeva! a decis sa iși tonifice corpul, așa ca a apelat la ajutorul unui medic specialist in terapii non- invazive. „Din nou am apelat cu incredere pentru…

- Cat de mult a slabit Vladimir Draghia dupa 4 saptamani la Exatlon, emisiune ce se filmeaza in Republica Dominicana. Schimbarea este vizibila, iar in cadrul unei ediții, acesta a recunoscut ca a dat jos cateva kilograme. Vladimir Draghia este e vizibil tras la fata, comparativ cu felul in care arata…

- Tiffany, mama a doi copii, a reusit sa isi transforme viata si silueta intr-un mod incredibil dupa ce a slabit 30 de kilograme pe parcursul unui an, fara sa urmeze o dieta si fara sa faca foarte mult sport.

- Ozana Barabancea a vorbit deschis despre problemele pe care le-a intampinat dupa ce a slabit 40 de kilograme. Artista si-a facut operatie de micsorare a stomacului anul trecut si s-a transformat spectaculos.

- Tatiana Ustinova scrie romane politiste. Si, potrivit presei ruse, se bucura de mare succes. Dar in ultimii ani s-a confruntat cu o mare problema de sanatate: greutatea. De la o saptamana la alta, acele...

- „M-am intors din vacanța cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am cautat sa slabesc. Nu vreau sa ma judece lumea și cred ca mama se va supara, dar o spun. Am luat pastile de slabit. Am slabit șapte kilograme in timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! Citeste si Simona Gherghe…

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Dupa ce si-a facut operatia de micsorare de stomac, Nicoleta Voica are un stil de viata sanatos. Vedeta a marturisit ca are un regim de viata strict si face sport zi de zi. Totodata, cantareata de muzica populara a mai spus ca mai vrea sa slabeasca cinci kilograme. Nicoleta Voica a scos din alimentatia…

- Elena Hueanu a slabit 9 kilograme intr-un timp record și a dezvaluit tuturor, care este secretul ei. Vedeta are un stil de viața sanatos și a renunțat la alimente care ii faceau rau. Elena spune ca regimul alimentar nu este strict, dar ca trebuie neaparat sa respecti anumiti pasi pentru a avea rezultatele…

- Lora și Ionuț Ghenu au demonstrat ca fac echipa buna atunci cand au acceptat sa faca parte din aventura „Asia Express”. Deși stilul de viața asiatic este foarte diferit de cel romanesc și cei doi au trecut prin clipe grele, experiența le-a intarit relația și i-a ajutat sa comunice mai bine.

- Când mai savurezi un burger, dar ai pretenția sa slabești, gândește-te ca un cuplu din America s-a ambiționat atât de tare, încât fiecare a slabit câte 170 de kilograme! Afla povestea lor!

- Brandusa Covalciuc si-a facut o operatie de micsorare a stomacului si a slabit nu mai putin de 40 de kilograme. Interpreta de muzica populara incepuse sa aiba probleme de sanatate din cauza greutatii, motiv pentru care, in 2016, s-a prezentat la medic pentru o interventie chirurgicala. La momentul respectiv…

- Ajunsese sa cantareasca nu mai putin de 131 de kilograme, la o inaltime de 1,75 metri! Rachel Williams s-a ingrasat dupa ce a nascut. Femeia incerca sa se imparta intre familie si jobul solicitant, astfel ca mesele principale erau tarziu, dupa miezul noptii.A

- Numele ei este Kari Iunuale și vine din Statele Unite. Și-a propus sa slabeasca de la 136 de kilograme la 70 și a reușit sa o faca urmind 5 pași pe care chiar ea și i-a impus. A redus porțiile de mincare și a inceput sa faca exerciții fizice la ea acasa. Dupa ce a vazut ca incepe sa slabeasca, și-a…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- What’s Up a slabit uimitor in ultimul an. Acesta a reușit sa dea jos nici mai mult nici mai puțin de 25 de kilograme. What’s Up, care a dus-o extrem de greu pana sa devina celebru , se poate lauda cu un trup foarte armonios. A reușit sa arate din ce in ce mai bine și sa aiba o forma fizica foarte buna…

- Ozana Barabancea se mandrește de fiecare data cand are ocazia cu noua silueta, dupa ce a slabit intr-un singur an peste 40 de Kilograme. Vedeta Antena 1 se fotografiaza aproape zilnic și le arata fanilor progresul de care are parte.

- Luna trecuta, pe 13 noiembrie Viorel Lis (73 de ani) a fost supus unei operatii de colecist la Spitalul Floreasca. Interventia chirurgicala a durat o ora si jumatate, din cauza unor complicatii. A

- "Am petrecut Craciunul alaturi de un grup de prieteni. Nu m-am putut bucura de produsele tradiționale! Țin un regim alimentar strict, iar din aceasta cauza am slabit 12 kilograme. Acum ma incap toate hainele", a declarat Viorel Lis, potrivit spynews.ro. Citeste si Oana si Viorel Lis au ajuns…

- Cine și-a inchipuit ca Viorel Lis a trecut cu bine peste operația de colecist se inșeala amarnic! Fostul primar general al Capitalei traiește o adevarata drama, dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus. Acesta a slabit 12 kilograme.

- Chef Catalin Scarlatescu este unul dintre indragitii jurati ai emisiunii “Chefi la cuțite”, difuzata la Antena 1. Acesta a slabit 50 de kilograme, dupa ce a descoperit ca are probleme de sanatate. Iar, de Sarbatori are in plan sa-si pastreze intacta silueta. Care e secretul lui?

- Ozana Barabancea este o femeie extrem de ambitioasa, iar dorinta sa pentru slabit continua. Chiar daca pana acum a reusit sa scape de 40 de kilograme, vedeta nu se opreste aici si vrea sa ajunga la o silueta de top model.

- Ozana Barabancea a slabit 40 de kilograme, iar transformarea este surprinzatoare. Vedeta este aproape de nerecunoscut, mai ales ca in ultima perioada și-a schimbat și stilul vestimentar. Ozana Barabancea a postat pe retelele de socializare un mesaj in care le explica tuturor ca este foarte mulțumita…

- A slabit spectaculos de mult si este foarte iubita! Dupa ce Ozana Barabancea a topit peste 40 de kilograme, aceasta a postat pe retelele de socializare un mesaj in care explica pentru ce este recunoscatoare.

- Locuitorul orașului Glendora (California, SUA), Chris Huerta, a publicat pe Twitter propriile fotografii inainte și dupa ce a pierdut in greutate. Americanul a povestit ca a decis sa scada in greutate in ziua, in care jucatorul sau favorit de baschet, Kobe Bryant, din echipa «Los Angeles Lakers» și-a…

- Oana Lis este de parere ca aceasta cruce a atras energii negative, iar din acest motiv starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a degradat. "Viorel nu intelege ca de la cruce este o energie negativa la noi in casa. E normal ca am fost speriata cand a fost internat. Ma ingrijoreaza ca a slabit…

- Un tanar a reușit sa dovedeasca tuturor ca voința este cel mai important lucru atunci cand vrei sa iți schimbi viața. Iar transformarea prin care a trecut a facut senzație in toata lumea.

- Ozana Barabancea se poate mandri cu doi copii frumoși și talentați care par sa-i calce pe urme, ambii fiind elevi ai Liceului de Muzica George Enescu. Ozana Barabancea și fostul sau soț, Sorin Terinte, un pianist extrem de bine cotat, au impreuna doi copii, pe Andrew, care tocmai a implinit 17 ani,…

- Viorel Lis e grav bolnav, apropiații acestuia il suspecteaza chiar de cancer, dupa ce in ultimele doua saptamani a slabit 13 kilograme. Soția lui e disperata și au nevoie urgenta de bani pentru analize. Viorel Lis nu se simte foarte bine, dupa ce a fost operat in urma cu cateva saptamani de colecist.…

- Fostul edil al Capitalei este suspect de cancer, dupa ce medicii i-au descoperit o tumoare. "Am avut intr-o seara niste dureri groaznice. Multi au zis ca poate ma prefac. Eu iau mai mult de 20 de pastile pe zi, dar pentru alte afectiuni. Intr-o seara ma durea in capul pieptului atat de tare…

- La aproape o luna de cand s fost supus unei interventii dificile, sotul Oanei Lis a slabit. In cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cate kilograme a reusit sa dea jos Viorel Lis si, amuzata de situatie, ea a spus ca mai are putin si vor avea aceeasi greutate.

- Ionela Prodan a dat jos 30 de kg in aproximativ 8 luni, odata cu schimbarea stilului alimentar, renuntand la mancarurile care-i faceau rau. Cantareata este multumita de noua ei silueta, se simte foarte bine, mai ales ca a adoptat si un nou look.

- Deși ai crede ca o dieta saraca în calorii poate fi calea ta spre slabire, povestea pe care o vei afla mai jos îți va schimba complet percepția asupra produselor dietetice. Chiar daca folosea mereu o bautura dietetica, care se presupune ca nu îți aduce niciun aport…

- Cura de slabire, inventata de un medic italian, i-a fost recomandata cantareței de catre o prietena. „Alerg dupa copil, fac sport si tin o dieta interesanta, care se numeste Nalep si pe care mi-a recomandat-o prietena mea, Lilia Caraush, dupa ce a slabit 14 kg in doua luni. Eu am reusit sa dau jos…

- Rebecca Grafton s-a confruntat cu mari fluctuatii de greutate, care i-au marcat existenta. Tanara a povestit ca a trecut prin tranformari fizice atat de mari, incat a avut momente in care nu s-a mai recunoscut in poze.

- Oana Radu a reușit, ca prin minune, sa scape de 60 de kilograme și sa iși schimbe radical stilul de viața. Toți fanii s-au bucurat pentru ea insa nimeni nu a știut care sunt problemele din spatele intregului proces de slabire. Oana Radu și-a facut curaj și a hotarat sa vorbeasca despre greutațile prin…

- Angela Rusu a slabit 17 kilograme dupa ce a aflat ca are probleme de sanatate. Artista a primit o dieta personalizata, dupa ce i s-au facut mai multe analize in Germania. Aceasta a povestit totul in cadrul emisiunii de la Kanal D. Interpreta a recunoscut ca a avea probleme cu coloana din cauza greutații,…

- Angela Rusu s-a pus pe slabit! Dupa ce a aflat ca medicii nu ii vor micsora stomacul deoarece nu este foarte grasa, cantareata de muzica populara a decis sa mearga la nutritionist si de atunci urmeaza un regim strict.