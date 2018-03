Stiri pe aceeasi tema

- Sentinta a fost pronuntata de Judecatoria Chisinau, sediul Rascani. Ancheta care l-a vizat pe Iurie Bolboceanu a fost efectuata de catre procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale in comun cu colaboratorii Serviciului de Informatii si Securitate…

- Fostul deputat democrat in parlamentul de la Chisinau, Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj si tradare de patrie, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare cu executarea pedepsei intr-un penitenciar de tip inchis si cu privarea dreptului de a ocupa functii publice pe o perioada de 4 ani, informeaza marti…

- Fostul deputat Iurie Bolboceanu a fost condamnat la 14 ani de detentie, in penitenciar de tip inchis, pentru tradare de patrie. Sentinta a fost emisa de Judecatoria Chisinau, sediul Rascani si este cu drept de atac la Curtea de Apel, transmite IPN.

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a precizat ca panourile facute la comanda lui Igor Dodon vor fi amplasate la nivel national."In acest an este ceasul de varf al unionistilor. Aniversarea centenarului a rascolit in ei cele mai irationale si intunecate emotii si pasiuni. Au devenit…

- Declarațiile de unire cu România, semnate de autoritațile publice locale din peste o suta de localitați din Republica Moldova reprezinta o campanie de consolidare a electoratului de catre unioniști și provocare pentru socialiști. Liberalii susțin ca adevarul istoric nu…

- In cadrul sedintei Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de miercuri, 7 martie, a fost abordata si situatia din jurul evenimentelor unioniste din Republica Moldova. Igor Dodon a anuntat ca se va adresa Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), dar si Consiliului Europei pentru a afla pozitia acestor institutii…

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- Ministerul rus de Externe a solicitat, luni, condamnarea la nivel international a legii antipropaganda din Republica Moldova, prin care programele rusesti de televiziune si radio cu un continut informativ-analitic, militar si politic au fost eliminate. „Ne-am adresat la structurile internaționale…

- Ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) va avea loc miercuri, 7 martie, la inițiativa președintelui Igor Dodon. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte: „Raportul Kroll-2” și masurile ce se impun în vederea pedepsirii celor vinovați; acțiunile unioniste…

- In memoria celor cazuți in conflictul armat din 1992 pentru apararea integritații și independenței Republicii Moldova și a victimelor acestui conflict, astazi, au depus flori președintele Parlamentului impreuna cu șefii delegațiilor oficiale participante la Conferința interparlamentara de nivel inalt…

- Circa 150 de oficiali, experți și diplomați se reunesc, astazi, la Chișinau pentru a discuta chestiuni de securitate informaționala, energetica, militara și de cooperare regionala. Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile…

- Republica Moldova ca stat neutru nu are nevoie sa se inarmeze, pentru ca nu are nici dușmani cu care sa lupte și de care sa se apere. O astfel de opinie a fost exprimata de catre fostul viceministru de externe al Republicii Moldova, director al Institutului de Studii Diplomatice, Politice si Securitate,…

- Un barbat de 39 de ani cazat intr-un camin al Ministerului Apararii din Constanța a suferit arsuri fiind transporta la spital dupa ce in garsoniera in care locuia a zbucnit un incendiu. 30 de chiriași din caminul militar au fost evacuați pana cand pompierii au reușit sa stinga flacarile.

- Directorul Serviciului Informatii si Securitate (SIS) din Republica Moldova, Vitalie Pirlog, a demisionat la nici doua luni de la numirea sa in aceasta functie, informeaza marti Radio Chisinau, citeaza AGERPRES .Citeste si: Situație DRAMATICA pentru romanii cu credite in lei: Indicele ROBOR…

- Angela Sax a fost numita de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sefa a biroului din Republica Moldova. Angela Sax este bancher senior si fost prezentata autoritatilor Republicii Moldova, in timpul vizitei presedintelui BERD, Suma Chakrabarti. Sax isi incepe mandatul in aprilie…

- La insistenta procurorilor, un mercenar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce anterior, scapase doar cu o pedeapsa nonprivativa de liberatate, noteaza Noi.md. Amintim ca, in toamna anului trecut, Procuratura municipiul Chisinau de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au identificat si retinut…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului cazul Iachimovschi versus Republica Moldova, în care reclamanta acuza ca a fost supusa sistematic violenței din partea soțului – într-un caz chiar a fost sugrumata și lovita pâna și-a pierdut cunoștința –…

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational "Platinum Eagle 18.1", organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Chisinau.

- Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Infiintarea unui astfel de batalion este 'inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale', sustine Dodon intr-o postare pe pagina sa de Facebook. 'Am convingerea ca orice tentativa de a crea careva subdiviziuni militare comune…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor…

- Președintele Igor Dodon ar putea semna saptamina viitoare decretul cu noua componența a Consiliului Suprem de Securitate. Totodata, imediat ce va fi aprobata, va convoca o ședința Consiliului la care se va discuta și despre declarația simbolica de unire cu Rominia semnata deja de citeva localitați din…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna în curând o declaratie de unire cu România, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic. Vladimir…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj,Horea Uioreanu,a fost condamnat, miercuri, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani, sentinta fiind definitiva, transmite Mediafax. Reprezentantii…

- Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, a avut o serie de intrevederi cu oficiali ai statului Carolina de Nord, SUA, in care au fost abordate relațiile de cooperare cu Republica Moldova și intensificarea dialogului bilateral.

- Reprezentantii Curtii de Apel Cluj au declarat, miercuri, ca în cazul lui Horea Uioreanu a fost schimbata încadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani în tentativa de spalare de bani. ”Curtea de Apel Cluj a pronuntat sentinta în cazul recursului…

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru a pronuntat sentinta prin care ex- Directorul Adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, a fost recunoscut culpabil în comiterea infracțiunii de trafic de influența, fiind condamnat la 4 ani închisoare, cu executarea pedepsei în…

- Un grup de experti din cadrul Departamentului NATO pentru politici de aparare si planificare a apararii, responsabili de implementarea Initiativei de Consolidare a Capacitatilor de Aparare pentru Republica Moldova (DCBI), se afla într-o vizita de lucru la Chisinau, în perioada 22-24…

- Dupa ce presedintia de la Chisinau a cerut Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) sa anuleze evenimentele culturale preconizate sa aiba loc cu ocazia Centenarului Unirii, iar responsabilii de aceste manifestatii sa fie trasi la raspundere, Partidul National Liberal (PNL) din Republica Moldova…

- Ala Malii, magistrata la Judecatoria Chișinau, vizata anterior intr-o ancheta a Ziarului de Garda despre averea sa, a fost propusa de Consiliul Superior al Magistraturii la funcția de judecatoare la Curtea de Apel Chișinau.

- Judecatoria municipiului Chișinau și Curtea de Apel Chișinau au dat caștig de cauza beneficiarilor de pensii din regiunea transnistreana, ale caror drepturi au fost aparate de avocații Promo-LEX care au contestat deciziile Casei Naționale de Asigurari Sociale. CNAS refuza sa le acorde o parte din pensie,…

- O noua ședința de judecata in procesul dintre fostul președinte roman Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, a avut loc azi, 22 ianuarie, la Judecatoria Chișinau, filiala Botanica, informeaza Independent.md."Se…

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018…

- O fosta profesoara de limba rusa din cadrul Gimnaziului din satul Mihalasa, raionul Telenesti, tot ea si directoarea respectivei institutii de învatamînt, a fost condamnata recent la amenda în marime de 17 mii de lei, cu privarea dreptului de a ocupa functii în domeniul învatamîntului…

- Membri și simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au cerut Judecatoriei municipiului Chișinau, cu sediul la Botanica, traducerea urgenta a dosarului Sor, transmiterea acestuia Curții de Apel și condamnarea lui Ilan Sor pentru implicare în furtul miliardului. Solicitarea a…

- Biroul Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova in parteneriat cu Organizația Internaționala pentru Migrație, Misiunea in Republica Moldova organizeaza in perioada 19-22 ianuarie 2018, consultari directe bilaterale și multilaterale cu diaspora din Canada, in Montreal…

- Federația Rusa are un potențial uriaș pentru a ne intimida pe aceste dimensiuni, fara sa mai vorbim despre capacitatea sa de a-și mobiliza adepții din Republica Moldova impotriva cursului european al Republicii Moldova, de exemplu, dar nu numai atat, afirma analistul Vlad Țurcanu in emisiunea Ora de…

- Reforma Guvernului este una fundamentala pentru Republica Moldova și de aceasta depinde viitorul țarii. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip in cadrul unui interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. Premierul susține ca reformarea administrației publice centrale…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea temporara a presedintelui Igor Dodon, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia.

- Curtea Constitutionala ar putea fi compusa din 7 judecatori, comparativ cu 6 în prezent. Comisia juridica, numiri și imunitați a examinat și susținut, în ședința de miercuri, proiectul pentru modificarea Constituției Republicii Moldova și va propune astazi proiectul spre dezbatere plenului…

- Toata averea acumulata ca om de afaceri va trece din buzunarele lui Veaceslav Platon în bugetul de stat, dupa ce activele si bunurile detinute de acesta vor fi vîndute. Platon are de facut 18 ani de închisoare în dosarul Bancii de Economii si alti 12 într-un dosar separate,…

- Un barbat și-a taiat organul genital și l-a aruncat la gaini. Cazul șocant a avut loc in localitatea Caușeni, din Republica Moldova. Un barbat de 33 de ani din Causeni si-a taiat organul genital si l-a aruncat la gaini. Informatia a fost confirmata de medicii de la spitalul raional, scrie publika.md…

- Regele Mihai I al Romaniei a fost inmormantat sambata seara la Curtea de Argeș, langa Regina Ana, in noua Catedrala Arhiepiscopala. Sute de preoți au participat la slujba de inhumare care a avut loc in Catedrala Patriarhala. In onoarea fostului suveran au fost trase 21 de salve de tun de catre Brigada…