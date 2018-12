Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Pavel, care a colaborat pentru o scurta perioada cu Simona Halep, nu vede cu ochi buni decizia de a incepe sezonul fara a avea un antrenor. "Este decizia ei, insa eu nu cred ca o sa stea foarte mult fara un antrenor. Cred ca ii trebuie un antrenor. Poate pana acum nu a gasit ceea ce…

- Simona Halep, locul 1 WTA, 27 de ani, este in cautarea unui antrenor, dupa ce australianul Darren Cahill a decis sa intrerupa colaborarea. (Detalii AICI) George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, a propus ca Andrei Pavel sa revina in staff-ul Simonei Halep. (Detalii AICI) "Cneazul", fost…

- Dupa ce a jucat finala la turneul Masters 500 de la Basel, Marius Copil a decis sa ia pauza pentru anul acesta și sa nu mai participe la alte competiții. Pentru 2019, jucatorul antrenat de Andrei Pavel are planuri mari, iși dorește sa ajunga in top 30. „Turneul de la Basel a fost ultimul din anul acesta…

- ”Cneazul”, 44 de ani, este acum antrenorul lui Marius Copil, cu care a inceput sa lucreze cand a pus punct colaborarii cu liderul WTA. Vezi galeria foto + 4 + 4 ”Am ramas prieten cu Simona. A fost un angajament pe un an. Am fost antrenor secund. L-am inlocuit pe Darren Cahill, cand nu putea veni in…