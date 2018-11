Acuzații grave la adresa europarlamentului PNL, fost PMP, Siegfried Mureșan. Fostul consilier prezidențial Adrian Radulescu a declarat miercuri seara, la Canal33.ro, ca Siegfried Mureșan a fost adus de Servicii in PMP.

„Nu l-am adus noi (c.n. -in PMP), l-au adus Serviciile și ni l-au bagat pe gat. Serviciile ne-au spus ca e marele roman, care a lucrat in guvernul german, care are relații și care poate sa ne reprezinte, șamd.”, a spus Adrian Radulescu.