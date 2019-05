Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, laburistul Jeremy Corbyn, considera ca orice acord al Brexitului ar trebui aprobat si de poporul britanic printr-un referendum, conform The Guardain.Corbyn, presedintele Partidului Laburist, a declarat ca „asculta cu mare atentie” ambele parti ale dezbaterii…

- Premierul Theresa May va prezenta parlamentarilor britanici in prima saptamana din luna iunie, pentru a treia oara, proiectul de lege privind acordul de retragere a Marii Britanii din UE, a anuntat marti un purtator de cuvant din Downing Street, informeaza Reuters si AFP. Anuntul a fost facut la incheierea…

- Barcelona s-a impus cu 3-0 pe teren propriu, iar Liverpool, privata de vedetele sale Mohamed Salah si Roberto Firmino, parea sa se indrepte in retur catre o ratare a calificarii. Clubul englez a reusit insa una dintre cele mai spectaculoase "remontada" din istorie impunandu-se pe teren propriu cu…

- O deputata britanica și-a pierdut locul în Camera Comunelor, în urma unei petiții pentru demiterea sa, o premiera care a determinat partidul laburist sa propuna joi un nou scrutin, scrie AFP.Fiona Onasanya a fost condamnata în ianuarie pentru obstrucționarea justiției, dupa…

- Cei 27 i-au acordat timp pana la 31 octombrie sa ajunga la un compromis cu Partidul Laburist si sa i se adopte planul cu privire la iesirea din UE, pe care deputatii l-au respins in trei randuri.”Acest lucru nu sta in obiceiul politicii britanice (...). Sa se ajunga la un acord nu va fi…

- Prim-ministrul britanic Theresa May si liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, vor avea miercuri o intalnire oficiala in cadrul careia vor discuta despre modalitati de gestionare a impasului in care se afla Brexit, a anuntat Robin Walker, adjunct al ministrului pentru Brexit, conform Sky News.…

- Premierul britanic Theresa May primește o noua lovitura in Parlament, unde a fost respins pentru a treia oara tratatul pentru Brexit. Parlamentarii britanici au respinsi acordul cu 344 de voturi la 286, iar planurile Marii Britanicii de a parasi Uniunea Europeana se complica. Daca vineri acordul propus…

- Numeroase state din cadrul Uniunii Europene sunt dispuse sa aprobe o amânare scurta a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, afirma presedintele Sloveniei, Borut Pahor, cerând însa Guvernului Theresa May sa ofere "claritate", potrivit Mediafax."Nu este clar…