- Adrian Severin, eliberat conditionat la inceputul acestui an, a formulat o contestatie in anulare, inregistrata pe data de 13 decembrie pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Fostul europarlamentar a declarat vineri, la Instanta suprema, ca in masura in care contestatia este admisa,…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca nu a discutat in Executiv sau cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila despre un proiect privind amnistia si gratierea, insa a precizat ca "niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe". Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca nu a discutat in Executiv sau cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila despre un proiect privind amnistia si gratierea, insa a precizat ca "niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe", conform agerpres.ro. Prezent luni la Inalta…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 19 decembrie sesizarea Instantei supreme in legatura cu neconstitutionalitatea unor prevederi din Legea privind declasificarea unor documente, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ)…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, fost judecator al Curtii Constitutionale, achitat in prima instanta pentru fapte de coruptie, a declarat, luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție, ca o eventuala ordonanta pe tema amnistiei si gratierii nu i-ar folosi avand in vedere verdictul pe fond.…

- Judecatorii Înaltei Curți au dat o lovitura dura anchetatorilor care se lupta sa stârpeasca consumul de etnobonatice și sa ajunga la distribuitori. Acum, consumatorii nu vor mai putea fi ”speriați” cu închisoarea pentru a spune cine e ”sursa”. Pedeapsa…

- Cristian Pomohaci și-a recunoscut vinovația in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala, pedepasa stabilita de comun acord cu procurorii fiind de un an de inchisoare cu suspendare. Judecatiorii vor decide daca avizeaza ințelegerea dintre cele doua parți."In cursul zilei de astazi, procurori…