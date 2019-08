Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 16. Se pare ca evenimentele din ultimele zile l-au marcat profund pe Adrian. Dupa cateva minute de gandire intensa, concurentul a ajuns la o concluzie raționala: sa se impace cu Denisa, cu o condiție!

- Aurel a fost unul dintre cele mai controversate personaje de la „Insula Iubirii”. Dupa ce și-a inșelat iubita, pe Alexandra, alaturi de care a venit in Thailanda, in sezonul trecut, barbatul s-a indragostit de Diana, fosta iubita a lui Ben și o alta concurenta a show-ului. In cele din urma, cei doi…

- Radu Mazare isi va pierde peste cateva zile statutul de burlac, din inchisoare. Iubita sa a anuntat ca va depune astazi dosarul pentru casatoria cu fostul primar al Constantei. Iubita lui Mazare a spus ca nu se aștepta sa fie ceruta in casatorie: „Nu m-am așteptat (sa o ceara de soție, n.r). Relația…

- Alexandra de la „Insula Iubirii” și iubitul ei au venit impreuna in platoul emisiunii de la Antena Stars, unde au vorbit despre relația lor. Fosta iubita a lui Aurel a povestit cum a fost ceruta in casatorie și de cat timp iși cunoaște viitorul soț. „M-a cerut dupa 6 luni de relație, ne cunoașteam de…

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel, alaturi de care a venit in Thailanda sezonul trecut, și-a gasit fericirea in brațele lui Matalin, tanarul care recent a cerut-o in casatorie. Cea care s-a intors in Thailanda ca și ispita in acest sezon, pentru a-i da planurile peste cap lui Aurel, le-a aratat prietenilor…

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel de la „Insula iubirii” este din nou fericita. De mai bine de șase luni, aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un tanar, pe care il cunoaște de mai mulți ani. Fosta iubita a lui Aurel a povestit la „Agenția VIP” ca acum este o femeie implinita…

- Un tanar din Aiud și-a surprins prietena cu o cerere in casatorie perfecta, tocmai la Veneția! El, Nick. Ea, Catalina. El, din Aiud. Ea, din Teiuș. El are 23 de ani, ea 21. Sunt impreuna de 6 ani. S-au cunoscut in primii ani de liceu. Și au ramas impreuna. ”Pentru ca ea merita!” ”Am vrut […] The post…