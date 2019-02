Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Malișevschi, fost concurent Chefi la cuțite, și Bogdan Alexandrescu, finalist Masterchef, au dat lovitura la Paris cu un restaurant in care au introdus preparate specific romanești, Ibrik Kitchen, ce aparține Ecaterinei Paraschiv. Prestigioasa revista Vogue a inclus localul printre cele „cinci…

- Ovidiu Malisevschi și-a aratat talentul culinar și peste hotare, dupa participarea la "Chefi la cuțite". Restaurantul sau a cucerit capitala mondiala a gastronomiei, cu preparate cum ar fi micii, sarmalele, ciorba si mamaliga. Pe o straduta din centrul Parisului, intr-o cladire veche tipic frantuzeasca,…

- Prima proba a serii a pus echipele in fața provocarii de a gati rețete delicioase pentru echipa de rugby a CSM București, scrie a1.ro. Apoi a urmat un duel sangeros, in care Bontea și Dumitrescu au avut mai puțini bucatari trimiși la batalie decat Scarlatescu. Citeste si CHEFI LA CUTITE, decizie…

- Dupa prima proba care a fost caștigata cu emoții de echipa albastra a lui chef Sorin Bontea și un duel intre galbeni și roșii, eliminarea a venit și ea. Primul concurent care pleaca acasa este din echipa lui chef Dumitrescu!

- La 18 ani, Valentin Dumitru are șansa sa devina unul dintre cei mai cunoscuți bucatari din Romania. Tanarul voineștean face Post-ul Voineșteanul Valentin Dumitrescu, cel mai tanar concurent ales, vreodata, in echipele “Chefi la cuțite” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Marian Basa, in varsta de 34 de ani, a impresionat juriul de la „Chefi la cutite“ prin povestea sa de viata. Barbatul, care s-a nascut cu un grav handicap, a gatit folosindu-se de picioare.

- Seara spectaculoasa la ”Chefi la cutite”, in cea de-a opta editie a sezonului sase. Bucatari talentati s-au aventurat la bancul de lucru si au demonstrat ca pot pune gustul competitiei in farfurie, caci multe dintre preparate au trecut in etapa urmatoare cu 3 cutite.

- Seara spectaculoasa la ”Chefi la cuțite”, in cea de-a opta ediție a sezonului șase. Bucatari talentați s-au aventurat la bancul de lucru și au demonstrat ca pot pune gustul competiției in farfurie, caci multe dintre preparate au trecut in etapa urmatoare cu 3 cuțite.