- Cantaretul Bjorn Ulvaeus, fost component al legendarei trupe suedeze ABBA, si-a declarat sustinerea pentru adolescenta Greta Thunberg, activista pentru clima, pe care a descris-o ca avand superputeri, a relatat vineri DPA. "A devenit cosmarul populistilor. Sustine ca acum avem nevoie de stiinta…

- Activista adolescenta Greta Thunberg a devenit tinta presedintelui rus Vladimir Putin, miercuri, cand acesta a declarat in fata unui forum organizat pentru dezbaterea chestiunilor legate de energie ca nu impartaseste entuziasmul privind discursul ei de la ONU, de luna trecuta. Suedeza de 16 ani a electrizat…

- Activista adolescenta Greta Thunberg a devenit ținta președintelui rus Vladimir Putin, miercuri, când acesta a declarat în fața unui forum organizat pentru dezbaterea chestiunilor legate de energie ca nu împartașește entuziasmul privind discursul ei de la ONU, de luna trecuta, scrie…

- Premierul canadian aflat la sfarsit de mandat, Justin Trudeau, s-a declarat vineri "total de acord" cu tanara suedeza Greta Thunberg, potrivit careia Canada "nu a facut destul" pentru mediu, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Sunt total de acord. Trebuie sa facem mai mult", a declarat Trudeau dupa…

- Tineri activisti de mediu, aflati in greva de luni de zile, ca Greta Thunberg, s-au adunat in Elvetia, din cele patru colturi ale Europei, pentru a discuta despre viitorul miscarii lor si a adopta revendicari comune, relateaza AFP potrivit news.roAdoptarea in sedinta plenara a unor revedicari…

- Barca pe care va calatori Greta Thunberg este dotata cu panouri solare si turbine subacvatice care produc electricitate, astfel calatoria ei va fi una cu zero emisii. Calatoria va dura in jur de doua saptamani.

- Tanara militanta ecologista suedeza, Greta Thunberg, devenita peste noapte imaginea activismului impotriva incalzirii globale, a ajuns la Paris ca sa le spuna adulților ca nu au grija de planeta.