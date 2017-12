Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o echipa a FCSB-ului in care privirile sunt furate de Constantin Budescu, Harlem Gnohere sau pustiul Dennis Man, Mihai Pintilii (33 de ani) are un rol aparte. Pentru Mirel Radoi, mijlocasul central e adevaratul lider al vestiarului si singurul fotbalist cu care s-ar asemana. …

- Ahooo! Ahooo! IT-isti si frati Si utilizatori logati, Stati putin si nu tastati, Lasati oale si carnati Si urarea lecturati! Netu-i full si site-u-i fain Sa dea Domnu’ bani online, Sanatate, slana-n pod Zeci de giga de download! Fericire si-un ciubuc, Mii de like-uri pe Facebook, Mail-uri multe,…

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, ca Denis Alibec are la formatia bucuresteana libertatea pe care o avea la Astra in atac, insa el i-a cerut "sa faca si faza defensiva". El a mentionat ca Alibec va ramane la FCSB daca va munci la antrenamente si va ajuta echipa."Am…

- Victor Pițurca e de parere ca Denis Alibec nu va mai putea reveni la forma de altadata la FCSB și ca tot ceea ce pațește este doar din vina sa. A comentat și informațiile cum ca ar negocia cu CS U Craiova. "Cu Alibec nu se va rezolva nimic. E extrem de dificil sa ai un astfel de jucator care nu-și…

- Este balamuc curat la Senat, acolo unde se dezbat legile justiției. Deputații USR au incercat sa forțeze intrarea in plenul Senatului, dar nu au fost lasați de catre cei de la securitatea instituției.Deputații USR afirmau ca ei sunt inițiatori ai amendamentelor și au explicat ca au tot dreptul…

- Denis Alibec nu a fost inclus in lotul FCSB pentru partida de duminica seara cu Viitorul. Aflat oricum in dizgrație la echipa sa, fotbalistul a luat o decizie incredibila in chiar ziua meciului. Pe retelele de socializare a aparut o fotografie cu atacantul ros-albastrilor la munte, in timp ce purta…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Kayserispor, echipa antrenata de romanul Marius Sumudica, a invins in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia Akhisarspor, intr-o partida disputata duminica, urcand provizoriu pe locul al treilea in clasamentul campionatului de fotbal al Turciei. Cu portarul Silviu Lung Jr intre buturi si…

- FCSB – Viitorul, de la 20:00, live blog pe ProSport Echipele probabile FCSB: Nita - Enache, Larie, Momcilovic, Morais - Pintilii, Nedelcu - Man, Tanase, Coman - Gnohere Rezerve: A. Vlad, Alibec, L. Filip, Vl. Achim, Golofca, Ov. Popescu, D. Benzar Viitorul: Tordai - D. Lopez, Tiru, Hodorogea,…

- Fundașul roman Alexandru Pașcanu și Muskwe au fost accidentați in meciul de ieri din International Cup dintre Leicester U23 și echipa a doua a Legiei, scor 2-2. Autorul ambelor faulturi a fost portarul polonezilor Konrad Jalocha, 26 de ani. Pe roman l-a accidentat in minutul 83, iar pe Muskwe in minutul…

- Tribunalul Timiș a decis, astazi, sa-i lase in libertate sub control judiciar pe cei doi barbați prinși in flagrant in cadrul unei operațiuni, ieri, in timp ce incercau sa jefuiasca o vila, și arestarea liderului gruparii de spargatori monitorizata de DIICOT . ”Muller Erwin Alin și Buta Cristian Gabriel…

- "Am o schija in piciorul stang de cand am fost in Kosovo. Din cauza schijei, nu pot sa fac RMN și nici operație. Se poate face operație, dar in 'orb' din cauza acesteia. (...) Se va face totuși operație, dar cand ma va lasa strada", a spus Sebastian Cucoș. "Eu sunt comandantul acțiunii din…

- "Am vorbit aseara cu Sumudica. I-am zis: tu esti nebun, vrei sa te impuste aia? Tu nu-i cunosti pe turci. Ba, sunt orgoliosi. Ala vine si te impusca direct, pe starda. S-a speriat. Nu mai spune, domne, ca ma sperii! E adevarat ca ai talent de actor si esti baiat inteligent, dar cei mai invidiosi…

- Reprezentativa Under 19 a Romaniei va evolua in Grupa 4 la la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European din 2018. Romania va gazdui acest turneu, anunta frf.ro.Nationala pregatita de Adrian Boingiu va face parte din Grupa 4, alaturi de Ucraina, Suedia si Serbia. Romania va…

- Politistul Dan Georgescu evidentiaza neregulile din sistem si denunta clasa politica pentru lipsa de masuri care sa-i ajute si sa-i protejeze pe politisti. „Sunt frustrat pentru ca profesia mea este luata in deradere si nu i se acorda atentia meritata“, scrie barbatul.

- Vasile Miriuța a povestit ca atacantul dinamovist Adam Nemec sufera de pubalgie, aceeași afecțiune pe care o are și Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB. Tehnicianul dinamovist a vorbit și despre problemele administrative de la club. Miriuța susține ca Nemec sufera de pubalgie de o luna și din acest…

- FCSB s-a mai ales cu un jucator accidentat dupa acest meci, pe langa Bogdan Planic si Filipe Teixeira. Este vorba despre Florin Tanase, care a parasit stadionul schiopatand, cu o bucata mare de gheata peste piciorul stang. Deocadamdata nu se stie cat de grava este accidentarea decarului de la FCSB.…

- Este razboi total intre opoziție și putere in Parlament. La moțiunea de cenzura inițiata de opoziție, premierul Mihai Tudose a incercat sa iși faca bilanțul guvernarii pe acorduri de vociferari și huiduieli ale celor de la PNL și USR.”Din pacate, dumneaoastra ați transformat acest drept legitim…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, ca se asteapta la un meci complicat cu Viktoria Plzen, joi, de la 20:00, in etapa a cincea a grupei G din Liga Europa, dar a precizat ca va pregati meciul la victorie. Dupa patru etape, vicecampioana Romaniei este liderul grupei,…

- Nicolae Stanciu a revenit in primul "11" al lui Anderlecht in victoria cu Mouscron, scor 2-1, dar n-a impresionat, iar presa belgiana l-a criticat. Mijlocașul de 24 de ani a fost mai mult rezerva in ultima perioada, fiind rezerva lui Sofiane Hanni, insa jucatorul belgienilor il lauda pe Stanciu și ii…

- Ciprian Marica, fost atacant al FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec și spune care crede ca este marea problema a atacantului care nu a dat niciun gol in Liga 1 in acest sezon. "E clar ca Alibec are o problema. Asta știu de la cei de la Steaua. El vrea sa joace varf, dar și sa coboare și…

- Potrivit DNA, Liviu Dragnea, presedintele CJ Teleorman la data faptelor, este cercetat pentru constituire de grup infractional organizat, doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept…

- Grupul Superbet Holding Romania si-a anuntat angajatii ca suporta integral contributiile angajatorului in salariul brut al angajatului dupa modificarile fiscale de la 1 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa al companiei.

- Denis Alibec (26 de ani) are planuri mari pentru meciul amical Romania – Turcia, programat la 9 noiembrie, la Cluj-Napoca. Aflat in lotul convocat de selectionerul Cosmin Contra, atacantul echipei FCSB pregateste o surpriza de proportii pentru partida cu „otomanii” antrenati de „sultanul” Mircea Lucescu.

- Black Friday 2017 este cea mai asteptata campanie de reduceri din timpul anului. Unii comercianti au dat deja startul reducerilor, insa la eMAG, Black Friday va avea loc pe 17 noiembrie. Chiar daca la prima vedere pare ca tot ce este de vanzare in acea perioada poate fi cumparat, lucrurile nu stau…

- Denis Alibec nu se mai bucura de increderea lui Gigi Becali dupa ce a bifat inca un meci slab, contra celor de la Concordia Chiajna. "Alibec? Nu ii iese nimic. Asta pentru ca Dumnezeu nu te ajuta cand esti numai pentru tine. El a venit in forta, ca e puternic, ca pe mine ma scoti... S-a crezut…

- Denis Alibec nu traverseaza cea mai buna perioada a carierei sale, e cu nervii la pamant și dezamagit de evoluțiile pe care le are la FCSB. Atacantul a fost fluierat de cei 27.000 de spectatori prezenți la partida din Europa League cu Beer Sheva, iar in momentul in care a ajuns pe banca a izbucnit in…

- Denis Alibec a revenit in primul "11" al celor de la FCSB, iar colegii sai au explicat care au fost problemele atacantului. La conferința de presa de dinaintea meciului cu Chiajna, de duminica, mijlocașul Dragoș Nedelcu a vorbit despre Denis Alibec și a dat detalii despre modul in care acesta se pregatește.…

- ”Fotbalul e o afacere” e constructia folosita in mod repetat in discursul lui Gigi Becali, finantator al FCSB-ului care a facut un pas in plus in incercarea de a-si vinde ”marfa”. Partida din etapa a patra a Europa League contra lui Hapoel Beer Sheva a fost folosita de latifundiar drept ”zona de…

- Interpreta unor slagare nemuritoare si una dintre cele mai impresionante si iubite voci din Romania, Mirabela Dauer a avut o viata foarte incercata. De-a lungul celor 70 de ani, artista a trecut prin multe:

- FCSB se va duela joi, 2 noiembrie, cu Hapoel Beer Sheva, în etapa a 4-a a grupelor Europa League. Pentru meciul cu formația din Israel, Nicolae Dica îl va titulariza pe atacantul Denis Alibec, 26 de ani, dupa ce acesta a fost exclus din lot și a revenit…

- Denis Alibec a fost rechemat la prima echipei a FCSB-ului, insa Helmuth Duckadam ii atrage atenția capitanului roș-albaștrilor și spera sa fi invațat ceva din cele intamplate in ultimele doua saptamani. "Nu cred ca e prea devreme revenirea lui. Eu am spus inca de cand s-a luat decizia excluderii ca-l…

- Inspectorul judiciar Daniela Sanda Mateș, care a facut parte din echipa de control la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), a afirmat, miercuri, in cadrul Secției pentru judecatori a CSM ca unul dintre procurorii Secției Judiciare din DNA i-ar fi spus ca un coleg de-al sau a plecat din instituție “haituit”,…

- Membrii comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA au vizitat in aceasta dupa amiaza celebra arhiva a fostului Serviciu Secret al Justitiei. Chiar daca inainte de vizita senatorul Serban Nicolae anuntase ca nu vor avea nicio restrictie in a intra in arhiva, tinand cont de calitatea lor de…

- Noul manager sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu (38 de ani), a declarat, marti, ca este de acord cu naturalizarea de jucatori la echipa nationala, atat timp cat fotbalistii respectivi pot sa aduca un plus la prima reprezentativa. "Nu sunt contra, chiar daca noi, romanii,…

- Alegeri la LPF. Dragnea nu-l susține pe fostul coleg de facultate, Dragoi! ”Am fost deranjat ca s-a folosit de numele meu”. Liga Profesionista de Fotbal iși va alege azi un nou președinte . Gino Iorgulescu și timișoreanul Sorin Dragoi sunt cei doi candidați. Ultimul s-a falit cu faptul ca a fost coleg…

- Atacantul Harlem Gnohere a declarat, joi seara, ca spera sa fie titular la Steaua in meciul cu Hapoel Beer Sheva, din Liga Europa, mai ales ca lipsea Denis Alibec, dar se bucura ca si-a facut datoria si din postura de rezerva."Meciul a fost greu pentru toata lumea, dar important este ca am…

- Problemele nu se mai termina pentru Denis Alibec! Scos din lot si penalizat cu 25% din salariu dupa comportamentul pe care l-a avut in momentul schimbarii din meciul FC Voluntari – FCSB, scor 0-0, atunci cand a aruncat banderola de capitan si a lovit cu piciorul in ușa dinspre vestiare, atacantul continua…

- Excluderea din lot a lui Denis Alibec a fost comentata de majoritatea oamenilor de fotbal din Romania. Dani Coman, președintele Astrei, e unul dintre puținii care-i iau apararea atacantului și spune ca acesta ar trebui iertat. "Jucatorii mari sunt capricioși. Dar sa știi ca este sufletist, de echipa,…

- Gestul lui Denis Alibec, care a rupt o ușa dupa ce a fost schimbat in meciul cu FC Voluntari, scor 0-0, a scandalizat lumea fotbalului din Romania. Acum a venit randul lui Ciprian Marica sa-l critice pe Alibec pentru ieșirea sa nervoasa și spune ca e dezamagit de atitudinea fostului sau coleg de la…

- Mama lui Denis Alibec, Emilia Stroe, a rabufnit dupa ce ieșirea nervoasa a atcantului in meciul cu Voluntari (0-0) i-a adus excluderea din lotul FCSB-ului. Alibec a lovit o ușa in momentul in care a fost inlocuit de Dica cu proximativ 10 minute inainte de final, pentru ca dupa meci sa fie criticat…

- Aceeasi idee a exprimat-o si premierul Mihai Tudose cand a spus ca Sevil Shhaideh si Rovana Plumb trebuie sa plece din guvern, nu pentru ca el si-ar dori asta ("perceptia la Bruxelles este cu totul alta decat realitatea de aici"), ci fiindca de la Bruxelles i s-a spus clar asta ("cand cineva spune…

- Mihai Stoica, director sportiv la FCSB, a vorbit și despre situația lui Denis Alibec, dupa ce Gigi Becali a anunțat ca antrenorul Nicolae Dica l-a exclus din lotul formației roș-albastre. "Este foarte important cum gandește el, daca realizeaza ca trebuie sa se schimbe. Are 26 de ani, e momentul in care…

- Gigi Becali susține ca Denis Alibec poate pleca in iarna, iar in acest caz este dispus sa insiste pentru transferul lui Adam Nemec de la Dinamo la FCSB."Alibec are o oferta și cred ca va pleca in iarna. Nu vreau sa-l dau pe Alibec, vreau sa-l țin. Daca va fi o oferta buna și pentru noi, și…

- Un profesor roman are o limita minima a salariului brut anual de aproximativ 21 de ori mai mica decat cea a unui coleg din Luxemburg (3 533 de euro, fața de 72 000 de euro in Marele Ducat). Potrivit profit.ro, in Franța, un profesor angajat in școala primara caștiga cel puțin 24.595 de euro…

- Nicolae Dica a discutat despre mai multe subiecte și a lamurit problemele care sunt in jurul echipei pe care o antreneaza. Tehnicianul celor de la FCSB a explicat de ce a renunțat la Jakolis, cand revine Denis Alibec și de ce nu se grabește sa schimbe sistemul. ...de ce nu joaca 4-3-3: "In 4-3-3 Budescu…