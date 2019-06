Un fost cancelar german ia partea Rusiei - Crimeea este un vechi teritoriu rusesc

Stiri pe aceeasi tema

- Anexarea ilegala a Crimeei reprezinta cea mai periculoasa criza de dupa incheierea Razboiului Rece. Pozitionarea militara a Rusiei in Marea Neagra deschide o noua Cortinei de Fier in Estul Europei. Din multimea conflictelor inghetate din zona Marii Negre intotdeauna unul poate fi reincalzit, de la Abhazia…

- Consilierul lui Igor Dodon in domeniul politicii externe, Aureliu Ciocoi, a pus aceasta omitere pe seama administratiei precedente de la Kiev. Potrivit acestuia, responsabil de organizarea acestei ceremonii, inclusiv de invitatii, a fost desemnata conducerea precedenta a Ministerului Afacerilor Externe…

- Problema "reunirii Crimeei cu Rusia" a fost inchisa definitiv si niciun fel de declaratii ale SUA, UE sau NATO nu vor schimba aceasta situatie, a declarat marti ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, la prezentarea unei culegeri de documente din arhivele MAE rus, intitulata "Crimeea…

- Decizia lui Trump de a recunoaște suveranitatea israeliana asupra Înalțimilor Golan, un teritoriu pe care Israelul l-a ocupat în anii '60 în urma Razboiului de Șase Zile de la Siria, ar putea crea un precedent îngrijorator și ar putea deschide chiar calea recunoașterii anexarii…

- ''Presedintele Vladimir Putin se va deplasa pe 18 martie in Crimeea si la Sevastopol'', port de atas al Flotei ruse de la Marea Neagra, se mentioneaza intr-un comunicat al Kremlinului.Conform agendei anuntate, seful statului rus urmeaza sa participe in special la ceremonia de dare in exploatare…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va afla luni în Crimeea pentru a participa la marcarea a cinci ani de la anexarea acestei peninsule de catre Rusia, anexare condamnata de Kiev si de comunitatea internationala, dar salutata de majoritatea rusilor, a anuntat Kremlinul duminica, potrivit Agerpres."Presedintele…