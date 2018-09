Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic accident a avut loc joi seara, pe DN 17, in zona comunei Ilisesti. Un barbat in varsta de 41 de ani din municipiul Suceava si-a pierdut viața, dupa ce a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea si a lovit un cap de pod. In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de un ...

- UPDATE Accidentul ar fi avut loc în Constanța, nu în Cluj-Napoca, fiind o dezinformare din partea utilizatorului grupului Info Trafic Jud. Cluj. -------------------- Un cal legat la o caruța a fost lovit de un autoturism…

- Un copil de 10 ani a fost lovit, in localitatea gorjeana Catune, de un autoturism condus de o femeie de 48 ani, din comuna Ponoarele, judetul Mehedinți. Acesta a fost preluat de ambulanța inconștient. Se pare ca el se juca ...

- Un barbat cu permisul anulat s-a ales cu dosar penal dupa ce a lovit o mașina in timpul unei depașiri neregulamentare, cerandu-i celuilalt șofer sa nu anunțe poliția. Duminica noaptea, in jurul orei 23:20, Secția 11 Poliție Rurala Pojorata a fost sesizata prin „112” de un barbat de 46 de ani, din comuna…

- O echipa de televiziune din statul american Colorado a avut parte de o transmisie in direct cu mai multe emoții decat de obicei. Un șofer era cat pe ce sa o loveasca pe corespondenta care relata de la locul unui incident armat. Din fericire, femeia a avut prezența de spirit și s-a ferit din calea automobilului.…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri dimineața, intr-un accident produs pe DN7, Valea Oltului, dupa ce un microbuz a intrat pe contrasens, a lovit o mașina și a proiectat-o in doua tiruri, potrivit Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, traficul pe Valea…

- Incidente extrem de violente au avut loc aseara in Piata Victoriei, jandarmii intrand in forta pentru a goni huliganii care au deturnat manifestația. Unii protestatari au fortat gardurile in zona din fata Guvernului si au aruncat cu diverse obiecte, in special sticle de plastic, iar scutierii au ripostat…

- Peruanul Jefferson Farfan (33 de ani) a fost transportat de urgența la spital dupa ce a sprimit o lovitura puternica la cap in timpul unui meci-școala. Peruanii se pregatesc pentru ultimul meci de la Mondial, unul fara miza impotriva Australiei, pe arena Kimkhi din Moscova. Ultimul antrenament s-a terminat…