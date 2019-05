Un fost apropiat al lui Dragnea, despre PSD: ”Visează că sunt proprietarii României” ”In timp ce ei viseaza ca sunt proprietarii Romaniei, sa mergem la vot! Dupa vot se vor trezi ei (poate). Pana la vot sa fim noi activi”, a scris Tudose pe pagina sa de Facebook. ”Matematica PSD… A glasuit Dragnea ca trei candidați la europarlamentare vor renunța la mandat. Și ca cei trei sunt urmatorii doi: Plumb și Ciuhodaru. Sunt trei, nu-i așa? Ca Plumb se duce comisar european…. Poate la Videle, caci de acceptat/ votat pe acolo pe la Comisie.. sunt șanse mai mari sa viscoleasca in Sahara… Și Ciuhodaru va pleca la anu’ Primar la Iași… La Iașiul in care PSDragnea a fost primit cu atata ,,caldura“… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

