- Județele Timiș și Caraș-Severin se afla sub cod portocaliu de ninsori de sambata dimineața, de la ora 6. Pompierii și polițiștii au ridicat in noaptea de vineri spre sambata patru persoane fara adapost de pe strazile Timișoarei și una din Buziaș. Trei dintre ele au ajuns la Urgențe și doua…

- Ceea ce faci des poate ajunge sa te defineasca, asta este ceea ce cred cei care fac Terapie prin Arta by Create.Act.Enjoy! Tinerii membri și colaboratori ai acestui ONG vor merge din nou in trei spitale clujene pentru a-i inveseli pe pacienți, chiar in perioada dintre vizitele lui Moș Nicolae și Moș…

- Municipalitatea ieseana a amenajat un centru de tranzit, format din cinci module, pentru persoanele fara adapost, intrucat reparatiile capitale la Centrul Social de Urgenta pentru Recuperare si Reintegrare C. A. Rosetti se vor finaliza peste o luna. ‘Se poate asigura cazarea a 50 de beneficiari, in…

- Fetele din centrul de plasament drogate cu halucinogene vor beneficia de tratament psihiatric, pentru ca psihologii s-au declarat depașiți de situație. Cele cinci fete cu varste intre 13 și 16 ani au fost depistate sub influența acestor substanțe, acum doua saptamani, și au fost internate in spital.…

- Un barbat de 50 din județul Vrancea a murit, luni, la scurt timp dupa ce s-a intors in Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaționala din localitatea Odobești, unde era internat și de unde plecase fara bilet de voie. Poliția a deschis o ancheta. Reprezentanții Procuraturii, ai Poliției și ai Direcției…

- Familia unei femei in varsta de 61 de ani acuza medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. dr. Nicolae Oblu" din Iasi de malpraxis, dupa ce aceasta s-a stins din viata in urma unei interventii cu risc minim, fiind vorba despre o operatie de hernie de disc. Inainte de procedura, medicii au dat asigurari…

- Doisprezece din treisprezece membrii ai echipajului de pe o ambulanța erau in pauza de masa atunci cand Lynda Manning, 68 de ani, a cazut și s-a lovit tare la cap. Femeia pleca de la o petrecere aniversara care avusese loc in casa fiicei sale din Swindon, Marea Britanie. In drum spre mașina, Lynda…