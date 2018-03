Stiri pe aceeasi tema

- Si-ar fi dat britanicii votul in favoarea Brexit in 2016 fara Cambridge Analytica? "Nu, ea a jucat un rol crucial, sunt sigur", a raspuns fostul director de cercetare al Cambridge Analytica, conform declaratiilor publicate marti de cotidianul francez Liberation, care l-a intervievat duminica pe Wylie…

- Fiul fostului ministru taranist al Agriculturii Ioan Avram Muresan, Dan Muresan, care a murit in 2012 in camera sa de hotel din Kenya era angajat al Cambridge Analytica și lucra la campania președintelui kenian Uhuru Kenyatta, scrie nation.co.ke . Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge…

- Trei copii care au intrat in contact cu Serghei Skripal au fost duși la spital. Trei copii care au intrat in contact cu Serghei Skripal au fost duși la spital pentru ca autoritațile sa verifice daca viața le este pusa in pericol. Fostul spion rus le-a oferit copiilor paine ca sa hraneasca rațele, fara…

- Un polițist beat din Alexandria a intrat cu mașina intr-un microbuz oprit pe marginea drumului. Barbatul, imbracat in uniforma, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,92 de miligrame de alcool in aer, dupa ce s-a chinuit minute in șir sa sufle in etilotest. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata…

- Mesajul Ginei Pistol dupa ce s-a aflat ca ea și Smiley locuiesc impreuna. Se pare ca vedeta de la Antena 1 traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Recent, s-a spus ca ea și artistul s-au mutat impreuna, insa niciunul dintre ei nu a confirmat asta. Smiley și Gina Pistol sunt impreuna de aproape…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a cerut companiei Facebook sa clarifice daca utilizatorii europeni ai celei mai mari retele de socializare online au fost afectati de sustragerea si utilizarea ilegala a datelor, relateaza site-ul Blick.ch. "Cer companiei Facebook sa ofere…

- Sediul companiei Cambridge Analytica a fost perchezitionat de ofiterii Comisiei britanice pentru Informatii, pe fondul acuzatiilor ca ar fi folosit in mod fraudulos date a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul postului ...

- Alexandru Kogan a extras 50 de milioane de profiluri din Facebook pentru Cambridge Analytica. Barbatul este un psiholog nascut in Republica Moldova, cu scoli in SUA si Hong Kong. Kogan a extras datele folosind o aplicatie care a cules date de pe platforma Facebook, dar nu doar de la utilizatorii…

- Echipa procurorului special american, Robert Mueller, care conduce ancheta legaturilor intre staff-ul electoral al lui Donald Trump și Rusia, a decis sa afle detalii despre misteriosul ”hacker singuratic” Guccifer 2.0, scrie The Daily Beast. Surse apropiate anchetei sustin ca sub pseudonimul Guccifer…

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a fost gasit un pachet suspect in apropierea sediului londonez al companiei Cambridge Analytica, acuzata ca a utilizat fraudulos datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- 300 de angajați ai Șantierului Naval Mangalia vin astazi la poarta celui mai tacut ministru - Danuț Andrușca. Ei acuza statul român ca n-a facut nimic ca sa împiedice șantierul sa se afunde în datorii și chiar a amânat

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Grupul britanic Massive Attack si-a inchis pagina de Facebook, miercuri, in contextul scandalului generat de Cambridge Analytica, societate care a fost acuzata ca a cules - in mod ilegal - datele a 50 de milioane de utilizatori ai platformei de socializare, scrie NEWS.RO.Citeste si: Comisia…

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Intregul scandal iscat in jurul Facebook si Cambridge Analytica a izbucnit dupa ce fostul angajat al companiei britanice de consultanta Christopher Wylie a vorbit cu o jurnalista a publicatiei „Observer“ despre metodele folosite de firma pentru care a lucrat.

- Facebook investigheaza daca un angajat al sau a stiut despre scurgerea cu informatii despre 50 de milioane de persoane catre Cambridge Analytica, firma de publicitate care l-a ajutat pe Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, transmite Bloomberg.

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Ionuț Lupescu, susținut politic. Aflat in campanie electorala la Suceava, in perspectiva alegerilor FRF din 18 aprilie, ”Kaiserul” s-a intalnit cu presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur. Intre o intalnire de lucru cu oficiali ucraineni, intre care presedintii consiliilor regionale Cernauti…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL si fostul ministru al Culturii! Sotia acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viata. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de Bucuresti din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul Ponta.…

- Un roman angajat la o ferma din provincia siciliana Ragusa a fost snopit in bataie de patronul sau, dupa ce a furat o butelie de gaz pentru a se incalzi. Proprietarul fermei, un politician local, era in atentia autoritatilor pentru cazuri de exploatare a fortei de munca. Poliția l-a arestat pe Rosario…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, fost consilier in Parlamentul Germaniei, povesteste, pe Facebook, ca Martin Schulz, liderul socialistilor germani, a fost blocat de propriul partid pentru a ocupa functia de ministru de Externe. Motivul? Schulz si-ar fi incalcat o promisiune data inainte de…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat miercuri ca Lucian Pahontu i-a transmis printr-un "prieten" ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi 'executat' si ca el ar putea prelua "si partidul chiar"."A venit un prieten la mine din…

- Ioana Bran, ministru propus pentru portofoliul Tineretului si Sportului, care a primit avizul favorabil al Comisiilor parlamentare de invatamant, stiinta, tineret si sport, a promis la audierea sa de la Parlament ca sportul de masa va avea un loc important in programele din anii viitori, fara a se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu crede ca guvernul Viorica Dancila vor fi nominalizati ministri cu probleme de integritate, dar, in opinia sa, Rovana Plumb, vehiculata pe lista viitorilor ministru, nu are nicio problema in acest sens.

- Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca în fiecare luna din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si în prezent. "Lucrurile merg în directia în care, si va…

- Introducerea formularului 600, care trebuie depus, pana la finalul lunii ianuarie, de catre persoanele fizice care realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contribuție de asigurari sociale și/sau contribuție de asigurari sociale de sanatate, starnește nemulțumiri nu numai in randul cetațenilor…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.

- Romania poate fi confruntata inclusiv cu punerea in discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata insa convins ca nu se va ajunge intr-o astfel de situatie. De asemenea, el a apreciat ca actualul…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns luni seara la Palatul Victoria. Mihai Tudose a anuntat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca demisioneaza din functia de premier al Roman...

- Eurodeputatul Laszlo Tokes solicita suspendarea colaborarii dintre UDMR si partidele de guvernamânt. Totodata, acesta doreste si demisia premierului Mihai Tudose, ca urmare a declaratiilor acestuia cu privire la maghiarii care „vor flutura” lânga steagul secuiesc …

- Pâna autoritațile molovene, alaturi de oamenii din industria filmului vor decide cum au de gând sa reanimeze acest domeniu, sa-i ofere publicului noi pelicule cinematografice, Sputnik Moldova va propune pentru acest sfârșit de saptamâna câteva filme realizate în…

- Fostul prim-ministru roman Victor Ponta a primit cetațenia Republicii Serbia, informeaza „Blic”, una dintre cele mai renumite publicații din Serbia. Ponta va avea un pașaport sirbesc, au dezvaluit pentru „Blic” surse din guvernul Serbiei. Ușurința cu care Ponta a obținut pașaportul sirbesc ține de prietenia…

- Oficial: Monroy, la Dinamo! FC Dinamo București a anunțat, prin intermediul site-ului oficial, www.fcdinamo.ro , transferul mijlocașului spaniol Aitor Rueda Monroy la clubul din Ștefan cel Mare. Nascut pe 18 octombrie 1987, in Spania, Aitor Rueda Monroy și-a inceput cariera la academia de juniori a…

- Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice, relateaza ziarul La Repubblica si site-ul Today.it.Primul contract prevede livrarea a 280 de vehicule militare multirol de tip Eurocargo armatei germane.Al…