Un fond romanesc cu investitii in imobiliare americane, pariul castigator in ultima luna de vara

Stiri pe aceeasi tema

- SC Dacor Plast SRL, specializata in fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii si care a derulat mai multe contracte cu Primaria Constanta, merge in aceasta saptamana in Comisia de urbanism si amenajare a teritoriului pentru solicitare emitere aviz arhitect sef PUZ pentru teritoriul…

- Ciprian Marica, finantator al FC Farul Constanta, si un partener de al sau studiaza datele unei investitii imobiliare in Bucuresti, fiind vorba de o cladire aflata la intersectia Caii Dorobantilor cu bulevardul Iancu de Hunedoara si de o cladire de birouri din apropiere, care gazduieste sediul Fundatiei…

- Liderii Groenlandei vor sa profite de interesul generat la nivel mondial de oferta de cumparare a insulei arctice facuta de presedintele SUA, Donald Trump, pentru a atrage noi investitii americane si a castiga mai multe de pe urma activitatilor militare din insula arctica,

- China a denuntat, miercuri, decizia Administratiei Donald Trump de a vinde 66 de avioane de vanatoare F-16 Taiwanului, avertizand ca va sanctiona companiile americane implicate in acest contract, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Lider PNL: Majoritatea bugetarilor sunt praf la locul de munca.…

- Cum e sa stai intr-un apartament la bloc? Majoritatea dintre noi știm cum e, stam sau am stat la bloc. Unii dintotdeauna, alții pentru cațiva ani, poate saptamani sau doar cateva zile. Dar, in momentul in care te gandești sa cumperi un apartament, involuntar pui in balanța toate aspectele,…

- Start-up-ul romanesc MEDIjobs, cea mai mare platforma online de recrutare in domeniul medical din Romania, a atras investitii de aproape 1 milion de dolari. Dupa ce anul trecut a obtinut prima finantare de tip angel, in urma careia doctorul Wargha...

- În ultimii 5 ani, prețul mediu util pe metru patrat al apartamentelor de vânzare în municipiul Cluj-Napoca a crecut cu peste 400 de euro, conform "Ghidului tranzacțiilor imobiliare 2018" . Valoarea totala a tranzacțiilor imobiliare înregistrate în 2018…

- ndustria IT ocupa locul 1 in topul celor mai profitabile investiții pentru companiile americane prezente pe plan local, valoarea insumata a profitului net realizat de companii de profil printre care se regasesc...