Un fond cu investitii in Gucci, Ferrari si Louis Vuitton a adus cele mai mari castiguri romanilor in ultimul an

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat, duminica, ca au fost depuse 32 de cereri pentru investitii, in baza schemei de ajutor de stat, in valoare totala de 3,8 miliarde lei, care ar urma sa creeze 5.242 de locuri de munca, scrie News.ro. ”Ministerul Finantelor Publice finanteaza marile investitii…

- Peste 38 de milioane de nasteri au fost inregistrate in Romania in ultimul secol, in timp ce numarul deceselor se apropie de 25 de milioane, potrivit datelor statistice incluse intr-un document elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, scrie Agerpres. Potrivit documentului in care sunt prezentate…

- Ion Tiriac (79 de ani) a anuntat, vineri, ca unul dintre cei mai bogati oameni din zona araba, Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, seicul din Abu Dhabi, ar fi dispus sa-l ajute in implementarea unuia dintre cele mai indraznete proiecte de dupa 1989.

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) acorda Romaniei un imprumut de 450 milioane euro pentru a finanta contributia nationala la punerea in aplicare a Programului de Dezvoltare Rurala (PNDR), alaturi de ajutoarele nerambursabile de la fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala pentru perioada…

- Antreorenorii, managerii sau consultanții care vor sa acceseze ajutoarele de stat pentru firmele care fac investiții de minimum 3 milioane de euro in Romania pot participa la o serie de cursuri organizate de Ministerul Finanțelor Publice pentru a putea aplica mai ușor la programul de finanțare.

- Harababura politica de la noi are chibiții ei utili, care ii indracesc pe politicienii: institutele de sondare a opiniei publice. Din capul locului, avertizez cetațenii care doresc sa iși faca o idee cat de cat valida asupra percepției sociale, referitor la un partid sau la o personalitate politica,…

- CHIȘINAU, 12 iul — Sputnik. Miercuri, Chiril Gaburici a semnat în numele Guvernului de la Chișinau, un contract de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internaționala a Programului de dobândire a cetațeniei prin investiție cu liderul…