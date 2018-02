Stiri pe aceeasi tema

- In primul weekend din primavara, pe 4 martie, intre orele 10:00 si 17:00, Satul Scandinav isi deschide larg portile. La Open Doors, vizitatorii pot descoperi cum arata primul cartier de case active din Romania care ofera independenta energetica (ZERO costuri la incalzire si climatizare) si o serie de…

- Sportivul Adrian Garcea a adus inca odata mandrie Gorjului. Ace4sta a devenit sambata dublu campion național la probele de 1500 și 3 mii de metri la competiția desfașurata la București. Dupa medaliile obținute la campionatele Balcanice de juniori și seniori de la Sofia și Istanbul, atletul a demonstrat…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor externe a salutat obiectivele…

- Un cutremur de magnitudine 4,6 a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de orasul Asenovgrad din sudul tarii. Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adancime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamant…

- Joi, 22 februarie 2018, Ansamblul Folcloric Profesionist "Cindrelul-Junii Sibiului" ofera recitaluri extraordinare la Targul de Turism al Romaniei, desfasurat la Bucuresti - Romexpo. Participarea Junilor Sibiului la acest eveniment vine ca urmare a invitatiei lansate de Ministerul Turismului si ministrul…

- Primul centru integrat de medicina nucleara din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti, dupa o investitie de peste 4,3 milioane de euro.

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bucuresti in perioada 19-21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei. Oficialii au abordat aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor…

- In stațiunea Sovata din județul Mureș se afla lacul Ursu, un lac unic in lume, care se remarca prin trei detalii speciale. Conform Business Magazin , lacul Ursu este cel mai mare lac helioterm din lume – adica conține un strat de apa calda, sarata, acoperit de un strat de apa rece mai puțin sarata. …

- Fondul de investitii al antreprenorului Ion Florescu pregateste vanzarea Policolor, dupa ce a iesit recent din afacerile Albalact si Top Factoring, pentru a se orienta spre piata imobiliara romaneasca. Investitorul vrea sa dezvolte, chiar din acest an, un proiect de locuinte in Bucuresti, pentru care…

- Cererea de spatii logistice din zona Timisoarei este in continua crestere, iar aceasta duce la cresterea activitatii de pe piata de specialitate. Unul dintre principalii operatori din domeniu din Romania, CTP, va finaliza o noua cladire de 9.000 de metri patrati situata in cadrul parcului…

- Retailerul de mobila JYSK inregistreaza vanzari cu 50% mai mari in mediul online decat in cel mai performant magazin fizic din Bucuresti, din centrul comercial Vulcan. Vanzarile online reprezinta 7% din cifra de afaceri a retailerului, insa JYSK urmareste extinderea in offline si planuieste sa deschida…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Grupul financiar austriac Immofinanz, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Romania, ar putea vinde in acest an cel mai mare teren pe care il detine in Romania, dupa ce a decis sa se concentreze doar pe proprietatile de retail si birouri.

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat ca anul acesta intentioneaza sa inaugureze noi parcuri logistice, o tinta fiind vestul tarii, in contextul in care investitorul detine cel mai mare parc logistic din tara, langa…

- Presa internationala scrie despre noul cabinet de la Bucuresti. In timp ce unele publicatii noteaza ca in componenta acestuia se afla un ministru pe care DNA vrea sa-l ancheteze - Rovana Plumb, altele noteaza ca este pentru prima data cand Romania are o femeie premier, informeaza Digi24.Reuters…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat un mesaj pe Facebook ca reactie la declaratia premierului Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, care a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului. "Citesc faptul ca Lars Lokke Rasmussen,…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Boris Kamenov, cetateanul bulgar de rand care a venit cu ideea de a cere separarea unor regiuni din nordul tarii si eventuala unire cu Romania, declara ca initiativa sa a fost interpretata gresit. Ziaristul bulgar Ivan Radev din Sofia l-a contactat pe Kamenov, un lucrator in constructii in varsta…

- Sa faci un cadou memorabil unui barbat este o adevarata provocare, iar conceptul de "Gift Concierge" vine ca un colac de salvare in cele mai dificile momente. Elena Miu a sesizat aceasta nevoie majora pe piata romaneasca si nu a stat cu mainile in san. De profesie economist, ea a creat o galerie…

- Colosul american Amazon, unul dintre liderii mondiali ai comertului electronic, a demarat oficial campania de recrutari pentru noul sau centru din Bucuresti, primele 20 de pozitii disponibile fiind pentru posturi precum cele de ingineri software sau traducatori, conform datelor disponibile pe portalul…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat și vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro, prețurile au crescut cu 10,48% în ultimele 12 luni, de la…

- LPF aduce la cunostinta operatorilor de servicii de radiodifuziune din Romania intentia de a cesiona drepturile de transmisie radio a meciurilor din Campionatul National de Fotbal Liga 1 Betano – sezonul competitional 2018-2019Ofertele operatorilor de servicii de radiodifuziune pot fi depuse…

- Fondul de investitii Abris Capital Partners ar fi pe lista cumparatorilor interesati de o astfel de achizitie, mai scrie MIRSANU.RO . Totusi, Cezar Scarlat, senior partner al Abris Capital, a negat aceasta informatie pentru revista Capital. Oscar Downstream, care este cel mai mare distribuitor independent…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi anunta posibilitatea de a incheia tranzactii si in bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale. „Intrucat am observat o crestere a numarului de romani activi in piata bitcoin, dintre care…

- Cityland, agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi, ofera clientilor posibilitatea de a incheia tranzactii si in moneda virtuala Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii acesteia. 0 0 0 0 0 0

- Andreea Esca nu a intrat din prima la facultate. Tatal sau a trimis-o sa se inscrie la o universitate, iar vedeta a facut fix așa cum a simțit. Andreea Esca, care este casatorita cu omul de afaceri Alexandre Eram , este prezenta pe micile ecrane de foarte mulți ani. Este prezentatoarea principalului…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai a fost adus in Romania, sosind la ora 11.00 cu o aeronava militara care a aterizat pe Aeroportul Henri Coanda, unde a avut loc o slujba religioasa. De la aeroport, sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale este transportat cu o masina la Castelul…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a suspendat protestul anunțat pentru miercuri in fața sediului Guvernului, dupa ce solicitarile confederației au fost rezolvate, a declarat, pentru AGERPRES, Ion Comuși, vicepreședintele organizației. "Protestul…

- ROMÂNIA-CEHIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT. Franta, vicecampioana olimpica, Muntenegru, Suedia si Danemarca s-au calificat, duminica, în sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. ROMÂNIA-CEHIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT…

- Astazi, consilierul local Cristian Macedonschi a avut ocazia sa stea de vorba cu studenții de la ASE București in Predeal despre antreprenoriat și șansele pe care le au tinerii implicați și pasionați, care au idei și vor, prin munca, sa le transforme in realitate. Acesta a inceput cu scurte definiții…

- Mostenitorul coroanei britanice va veni in Romania, pentru Funeraliile Regelui Mihai. Printul Charles are o lunga relatie personala cu tara noastra, oferita nu doar de proprietatile sale din Transilvania, ci si de descendenta comuna. Fostul Suveran al Romaniei si Regina Elisabeta a II-a o au ca stra-strabunica…

- Nu mai vrem sa traim in saracie, spun inițiatorii proiectului: in Romania salariul minim va fi de 400 de euro in ianuarie, iar salariul mediu este de circa 800 de euro. In Bulgaria iși bat joc de noi cu salarii de 200 de euro și pensii de 100 de euro. De ce sa mai platim taxe pentru Sofia și nu pentru…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- Premierul Mihai Tudose a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita efectuata la Belgrad unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, au...

- Premierul a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita la Belgrad, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, si a mers la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La iesirea de la MAI, premierul a spus ca a discutat cu ministrul Carmen Dan…

- Premierul Mihai Tudose a revenit sambata dupa-amiaza la București, dupa vizita efectuata la Belgrad unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, de la Aeroportul Otopeni premierul…

- ANAF a scos la licitație mai multe apartamente care au prețuri foarte avantajoase. Locuințele sunt in București sau in Popești Leordeni. Cel mai ieftin este un apartament de doua camere care se vinde la licitație la prețul de 26.000 de euro. Un alt avantaj este ca aceste operațiuni sunt scutite de TVA.…

- Pretul apartamentelor din marile orașe Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi, încep sa scada. În Cluj-Napoca, preturile apartamentelor au avut, luna trecuta, un avans de 0,1%, de la 1.446 la 1.447 de euro pe metru patrat util. Locuintele din blocurile vechi,…

- ZEEN, adica doi baieti talentati, dar cu o poveste de viata emotionanta, lanseaza primul lor single – IMA IMA. Povestea lui Mihail a inceput in Atena, Grecia, unde a crescut pana la 8 ani. Dupa aceasta varsta, parintii lui, tatal, de origine greaca si mama, romanca, au decis sa se mute in Romania. Dupa…