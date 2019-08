O fotografie in care Alain Delon poate fi vazut razand a fost publicata de fiul sau, Alain-Fabien Delon, pentru a-i linisti pe fanii celebrului actor francez care a suferit recent un accident cardio-vascular, relateaza luni AFP. ''Va multumesc pentru numeroasele mesaje care mi-au ajuns drept la inima. Dupa cum vedeti, el este din ce in ce mai bine si va saruta", a scris duminica seara Alain-Fabien Delon pe contul sau de Instagram, alaturi de o fotografie cu tatal sau care zambeste larg si este imbracat intr-un tricou polo rosu. Actorul, in varsta de 83 de ani, a suferit un accident cardio-vascular…