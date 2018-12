Stiri pe aceeasi tema

- "The Sisters Brothers", un film turnat partial în România si coprodus de Cristian Mungiu, conduce plutonul lungmetrajelor care au primit cele mai multe nominalizari - patru - la premiile Lumiere, , considerate echivalentul francez al Globurilor

- Nationala feminina de handbal a incheiat pe locul 4 la Campionatul European din Franta, dupa o competitie in care tricolorele au jucat fabulos in prima parte, reusind si acel istoric 31-23 cu Norvegia. In partea a doua a competitiei, Romania a pierdut din turatie, a ramas si...

- Comedia istorica ''The Favourite'' a primit cele mai multe nominalizari - 14 - la premiile Critics' Choice si este urmata in acest clasament de filmul cu supereroi ''Black Panthter'', care va concura la 12 categorii, au anuntat luni reprezentantii Broadcast Film Critics…

- Nikola Karabatic (34 ani) a suferit in aceasta dimeata o interventie chirurgicala la piciorul stang, astfel ca va fi nevoit sa stea pe margine in urmatoarele 4-6 luni. Cel mai bun jucator al lumii in ultimul deceniu va rata astfel meciul cu Romania de la Cluj, din 28 octombrie, in...

- George Banu a primit, la sfarsitul lunii trecute, cu ocazia unei seri aniversare, pasaportul diplomatic oferit de Ministerul Roman al Afacerilor Externe, pentru calitatea actelor de diplomatie culturala realizate intre Franta si Romania. Institutul Cultural Roman de la Paris a organizat, pe 20 septembrie,…

- ''The Sisters Brothers'', cel mai recent film al cineastului francez Jacques Audiard, care abordeaza genul western cu povestea unei calatorii initiatice prin Vestul Salbatic a doi frati, interpretati de Joaquin Phoenix si John C. Reilly, a fost filmat in Spania si Romania. Regizorul a ales aceste…

