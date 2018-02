Stiri pe aceeasi tema

- Se incearca iar modernizarea singurului spargator de gheata al Romaniei Spargatorul de gheata Perseus Foto: rador.ro/2017/01/08/perseus-cel-mai-mare-spargator-de-gheata-romanesc-intervine-pe-segmentul-brailean-al-dunarii. Autoritatile fac în aceasta…

- Cineastul Idrissa Ouedraogo, recompensat cu trofee la festivalurile de la Cannes si Berlin, a murit la varsta de 64 de ani. Nascut pe 21 ianuarie 1954, in Burkina Faso, scenaristul si regizorul Idrissa Ouedraogo a devenit cunoscut pentru lungmetraje ca „Yaaba” (1989), „The Law/ Tilai” (1990) si „Samba…

- Joi seara a inceput Festivlaul de Film de la Berlin, ediția din 2018. Deschiderea oficiala a fost reprezentata de lansarea in premiera a animației „Isle of Dogs”, de Wes Anderson. Unul dintre invitații speciali ai galei de deschidere a fost celebra actrița britanica, premiata cu Oscar, Helen Mirren.…

- Joi s-a dat startul celei de-a 68-a ediție a Festivalului de film de la Berlin, unul dintre cele mai așteptate evenimentele de premiere ale anului. Romania este reprezentata la aproape toate categoriile de la Berlinala, ba mai mult, Regizorul Calin Peter Netzer, care a caștigat Ursul de Aur in 2013…

- Toros, carnati, caltabosi si jumari vor putea fi degustate in cadrul festivalului-concurs „D’ale porcului”, eveniment ce va avea loc in parcarea unui mall. Peste 20 de echipe s-au inscris in competitie.

- Transportatorul national de titei si produse petroliere Conpet a obtinut, anul trecut, un profit net de 73,661 milioane de lei, in urcare cu 3% fata de rezultatul din 2016, cand a inregistrat un castig de 71,547 milioane de lei, potrivit unui raport transmis, joi, Bursei de Valori Bucuresti.…

- Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana și-a prezentat programul pentru anul 2018, ultimul an din etapa de start-up. Evenimentul a avut loc in Aula Magna Universitații de Vest din Timișoara, in aceasta dupa-masa, și a strans o mulțime de curioși. Proiectele din 2018 vor include parteriate cu…

- Festivalul International de Film de la Berlin, unul dintre cele mai importante ale Europei, debuteaza joi si propune patru sute de pelicule noi si dezbateri privind diversitatea. Romania va fi prezenta in cele trei sectiuni majore ale evenimentului, dar si in programul Berlinale Talents si Critics’…

- Ministrul Tudorel Toader a prezentat vineri, pe Facebook, masurile luate de Ministerul Justitiei in perioada februarie-decembrie 2017 pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care se precizeaza, printre altele, ca in bugetul pe anul in curs au fost alocate fonduri pentru lucrari de investiti in…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie. Vineri sunt programate intreceri la curling, schi acrobatic si patinaj artistic, precum si ceremonia de deschidere. VINERI 9 FEBRUARIE 01,35 (ora Romaniei) curling, dublu mixt: Coreea de Sud - Norvegia,…

- Moartea Ameliei Earhart, femeia-pilot care reprezinta un adevarat simbol pentru americani, ramane un mister. Dupa zeci de ani de la eveniment, pe o insula din Oceanul Pacific au fost descoperite fragmente de la doua schelete, unul avand incaltaminte de dama, dar si ramasitele unui avion.

- Fotocredit: Kia Kia a publicat astazi o prima schița ce ne infațișeaza silueta noului Ceed - model ce va fi prezentat intr-o noua generație in luna martie, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva. Inspirata estetic din formele conceptului Proceed (prezentat anul trecut la Frankfurt), dar și cu elemente…

- In 2017, in Europa, numarul cererilor de azil aproape ca s-a injumatatit comparativ cu anul 2016. Datele au fost furnizate de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), care a difuzat cifrele de anul trecut din care reiese ca UE, plus Norvegia si Elvetia, au primit 706. 913 de cereri, cu 43% mai…

- Procesul preotilor bate pasul pe loc AMANARE…Procesul preotilor acuzati de santaj bate pasul pe loc dupa ce termenul de ieri a fost amanat. Si asta in conditiile in care martorii acuzarii s-au prezentat in fata judecatorilor, aceiasi martori care la ultima sedinta nu s-au prezentat pe motiv ca nu au…

- Regizorul roman Calin Peter Netzer face parte din juriul care acorda premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut in cadrul Festivalului de Film de la Berlin, la care este nominalizata si pelicula Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma”. Organizatorii Berlinalei au anuntat marti numele celor trei cineasti…

- Regizorul roman Calin Peter Netzer face parte din juriul care acorda premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut in cadrul Festivalului de Film de la Berlin (15-25 februarie), la care este nominalizata si pelicula Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma”.

- Rivaldinho a plecat de la Dinamo. Transferul atacantului la formația bulgara Levski Sofia este oficial. Brazilianul a fost deja prezentat pe site-ul oficial. Tras pe linie moarta de Vasile Miriuța, brazilianul Rivaldinho este primul care și-a gasit echipa dintre cei 3 renegați (Rivaldinho, Maxi Oliva…

- Nationala masculina de handbal a evitat cele mai importante nume din Europa pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019. Astfel, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Zagreb, Romania va infrunta Macedonia pentru un loc la turneul final. Prima mansa va avea loc in deplasare.…

- Autoritatile iau in calcul ca plata contributiilor sociale estimate pe baza veniturilor extra-salariale sa se realizeze pe baza CNP la organul fiscal, fara a se depune Declaratia 600, conform unui anunt facut de ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a...

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Suedia …

- CGMB a respins proiectul primarului general, Gabriela Firea Primarul Capitalei, Gabriela Firea Foto: Arhiva Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins,miercuri, proiectul prezentat, astazi, de primarul general, Gabriela Firea, privind transferarea unui teren pe care se afla, în…

- Dincolo de coasta statului Washington se afla un numar de insule care mai de care populata de oameni instariti care si-au permis pamant aici. Una dintre aceste insule se numeste McNeil. Aici, se ridica si o institutie inconjurata cu garduri pline de sarma ghimpata in spatele carora „locuiesc” 236 dintre…

- MUZICA… Compozitorul vasluian Marcel Iorga va fi membru in juriul Festivalului “Academia mini vedetelor”, ce va avea loc pe 10 februarie, la Rasnov. Evenimentul va fi prezentat de actorul Ovidiu Cuncea, iar invitatul special al evenimentul va fi Andrei Stefanescu, membru al trupei “Alb-Negru”. Inscrierile…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate,…

- Anul trecut, in luna ianuarie, iși punea in vanzare un apartament din New York și se muta intr-o somputoasa vila din Beverly Hills, alaturi de partenerul sau de viața și de cei doi copii. Ricky Martin le-a dezvaluit recent fanilor cum arata casa lui, intr-un video in care apare alaturi de familie, realizat…

- Vremea frumoasa și temperaturile ridicat i-au indemnat pe cugireni sa participe intr-un numar foarte mare la slujba de Boboteaza, care a avut loc sambata dimineața, la Biserica Ortodoxa cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Slujba a fost oficiata de catre preoții parohi Mircea Giurgea și Mihai Galațeanu.…

- Ramasi fara cei cinci copii, luati de langa parinti de Serviciul de Protectie a Copilului din Norvegia, Barnevernet, sotii Bodnariu si-au recuperat in 3 iunie 2016 toti cei cinci copii. La scurt timp dupa intoarcerea micutilor in familie, Marius si Ruth Bodnariu au venit in Romania si nu au mai plecat.…

- Icaria, insula din Egee, cu 10.000 de locuitori este o insula minune. Locuitorii acestei insule, conform studiilor, au de trei ori mai mult șansa de a trai peste 90 de ani decit oricare alta populație din Europa. Cancerul, depresiile, bolile cardiovasculare, demența nu sint binevenite in acest loc.…

- Mihai Lucan a trecut vineri, pentru putin timp, pe la Sectia 17 Politie din Bucuresti. Medicul trebuie sa se prezinte acolo de doua ori pe saptamana. Este una dintre conditiile controlului judiciar impus in dosarul in care DIICOT il cerceteaza pentru delapidarea Institutului de Urologie si Transplant…

- Peste 200 de copii, polonezi si romani, au participat miercuri, la Solonetu Nou, la a XV-a editie a Festivalului „La ieslea Domnului".La aceasta manifestare devenita una de traditie au participat preșcolari și elevi din Solonețu Nou, Baineț, Moara, Siret, Poiana Micului, Cacica, Pleșa, ...

- Norvegia se confrunta cu cea mai mare diferența intre prețurile locuințelor și costurile de inchiriere, dintre 20 de economii avansate analizate de agenția de rating Moody\\\'s Investors Service. Situația descrie o bula imobiliara, transmite Bloomberg.

- Conducerea Direcției pentru Agricultura Județeana Hunedoara a organizat o conferința de presa, in cadrul careia a prezentat bilanțul instituției pentru anul in curs. In cadrul conferinței de presa, cei de la Direcția pentru Agricultura Județeana Hunedoara au prezentat situația din domeniu din acest…

- NORVEGIA FRANTA FINALA CM HANDNAL 2017. NORVEGIA si FRANTA se mai intalnisera și in finala Campionatului Mondial din 2015, in cea a Campionatului European din 2016 și in finala mica a Jocurile Olimpice de la Rio, Norvegia impunandu-se de fiecare data in duelurile cu Franta. NORVEGIA FRANTA…

- In aceasta seara, de la ora 21:30, se disputa ultimul meci din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal. Norvegia si Rusia, cele mai puternice echipe ramase in competitie, se infrunta pentru a stabili ultima semifinalista. Duelul va fi liveSCORE pe GSP.RO si in direct la TV Telekom…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a prezentat astazi raportul pentru un an de mandat prezidential, in care a specificat ca “increderea cetatenilor in instituția prezidențiala a crescut semnificativ”, comunica MOLDPRES. Documentul prezentat de Presedinte a fost clasificat pe patru capitole…

- Ramnicenii prezenti la prima editie a Festivalului ”Pomana Porcului” au avut ocazia sa cumpere produse romanesti direct de la producatori, dar si sa guste numeroase bunatati traditionale. Carnea de porc preparata la cazan si sarmalele au fost la mare cautare iar voia buna a fost asigurata de nume cunoscute…

- Suedia s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, iar dupa meci nordicele au sarbatorit in ritm de reggaeton.In frunte cu una din vedetele echipei CSM București, Isabelle Gullden, suedezele s-au filmat in timp ce dansau in vestiar dupa…

- Samsung Galaxy S9 urmeaza sa beneficieze de noul procesor Qualcomm Snapdragon 845, care a fost dezvaluit oficial de catre companie. In cadrul conferinței pentru dezvoltatori a Snapdragon, Qualcomm a dezvaluit oficial noul Snapdragon 845, cel mai nou flagship, care marcheaza și zece ani…

- Toate obiectele metalice de pe insula japoneza unde s-au adapostit zece marinari nord-coreeni au disparut. Conform japantoday.com, administratorul unor cladiri folosite de pescarii japonezi a precizat ca dupa plecarea nord-coreenilor nu a mai gasit nici macar clanța de la ușa sau balamalele.…

- Romania – Spania, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Primele clasate din grupa se lupta marți, de la ora 21.30 (Telekomsport). Spania, una dintre cele mai tari echipe de la acest Campionat Mondial, are tot 4 puncte, atatea cate are și Romania, doar ca au un golaveraj superior. Spania a…

- Inginerul Petrica Ionița a fost numit, ieri, director al Structurii Regionale Operațiuni Rețea Focșani, noua denumire pentru sucursala Electrica din județ. Decizia a fost luata de Consiliul de Administrație al societații și pune capat interimatului la Electrica Focșani. Inginerul il inlocuiește pe Cristi…

- Filmul de animație a lui Wes Anderson "Isle of Dogs" va fi prezentat la 15 februarie in deschiderea celei de a 68-a ediții a Festivalului internațional de film de la Berlin de anul viitor, informeaza luni site-ul berlinale.de, consultat de Agerpres. Sursa foto: berlinale.de …

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca ceea ce s-a intamplat sambata in Piata Victoriei reprezinta „inceputul anarhiei”, precizand ca a luat decizia de a muta Targul de Craciun intr-o alta locatie, fapt care, totusi, „nu rezolva problema de fond”. „Este foarte grav ce s-a intamplat astazi…

- Sefii Federatiei Romane de Handbal au incurajat echipa nationala de handbal feminin, inaintea plecarii la Campionatul Mondial din Germania, care se produce miercuri. Aflat de vreo 30 de ani in cadrul forului, Mihail Bocan, secretarul general, a avut un mesaj profund pentru tricolore. …

- In cautarea unui trai de viata mai bun, emigrarea a devenit sport national in Romania, tara noastra situandu-se, intr-un raport realizat de catre ONU, pe pozitia a doua in ceea ce priveste migratia. Daca contextul politic si economic prin care trecem te impinge sa iti cauti un job in strainatate,…

- Vineri, 24 noiembrie, de la ora 19.00, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi proiectat documentarul „Expirat”, produs in Norvegia in 2017. Proiecția filmului va fi urmata de o discuție cu publicul și invitații pe tema consumului exagerat și a risipei de alimente la nivel național și la nivel…