- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 20/05/2019 la ora 06:08:44(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 131km. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Postul de referent de specialitate, gradul I – Serviciul achiziții publice, contractare, aprovizionare, transport – scos la concurs de Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Focsani, pe perioada nedeterminata, are un singur candidat. Pauna Tanța, singura persoana care s-a inscris la concurs,…

- Celebra pentru ursii ei salbatici din care exporta in Franta pentru a fi reintrodusi in Pirinei, Slovenia a anuntat vineri aducerea unui linx din Romania pentru repopularea cu aceasta specie a padurilor sale, relateaza AFP. „Primul linx destinat salvarii populatiei noastre cu aceasta specie pe cale…

- Constantin Ionuț Razvan, in varsta de 25 de ani, din comuna Cotești, care executa o condamnare definitiva la 5 ani de inchisoare pentru infracțiunea de talharie calificata, in Penitenciarul Mandrești, a evadat joi in jurul orei 13.00. Deținutul a fugit de sub escorta, parasind punctul de lucru exterior…

- Un militar care efectua serviciul de garda intr-o unitate militara de langa Pitesti a fost gasit decedat, marti dimineata, pe cadavru nefiind observate urme de violenta. Potrivit unor surse judiciare, barbatul de 33 de ani a fost gasit decedat in postul in care efectua serviciul de garda. La o prima…

- Celula de criza de la nivelul Ministerului Afacerilor Externe in cazul atacurilor din Sri Lanka are in atentie un grup de elevi de la un liceu din Iasi, aflati in aceasta tara pentru schimb de experienta, care sunt in afara oricarui pericol. „In atentia Celulei de criza a MAE se afla situatia unui grup…

- Pagubele produse in urma incendiilor de vegetație uscata In ultima perioada, pe teritoriul judetului Vrancea, s-au intensificat incendiile generate de arderea vegetatiei uscate ca urmare a actiunilor de igienizare a terenurilor agricole. Astfel, in perioada 25 februarie – 26 martie, subunitatile operative…