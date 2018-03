Stiri pe aceeasi tema

- O conferinta internationala a donatorilor organizata la Bruxelles a strans marti 456 de milioane de euro pentru construirea unei uzine de desalinizare a apei pentru Fasia Gaza, dar nu a reusit sa finanteze in totalitate proiectul, ce are drept scop sa aprovizioneze cu apa potabila doua milioane de…

- O ancheta a Serviciul de securitate interna israelian Shin Bet, care viza o retea palestiniana care face contrabanda cu arme dinspre Fasia Gaza catre Cisiordania, a dus luni la arestarea unui francez, angajat al consulatului Frantei la Ierusalim, banuit ca ar fi alimentat constant in ultimele luni cu…

- O explozie a vizat marti convoiul premierului Autoritatii Palestiniene (AP) Rami Hamdallah, in Fasia Gaza, soldata cu sapte raniti usor si care a aplicat o noua lovitura reconcilierii deja in dificultate intre formatiunile palestiniene rivale, relateaza AFP. Hamdallah si influentul sef al serviciilor…

- Administratia Trump se asteapta ca intalnirea dintre presedintele american si liderul nord-coreean, Kim Jong-un sa aiba loc, in ciuda tacerii de la Phenian, a declarat luni purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters.

- Conglomeratul CEFC China Energy se confrunta cu o criza severa de numerar, fiind pregatita sa plateasca rate anuale de pana la 36% pentru finantare pe termen scurt, au declarat pentru Reuters persoane apropiate situatiei.

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza duminica Reuters. "Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema",…

- Patru persoane, dintre care trei femei ce fusesera luate ostatice si un barbat, presupusul autor al sechestrarii acestora, au fost gasite decedate de catre politie in Casa Veteranilor din orasul Yountville, din statul California (vestul SUA), relateaza sambata Reuters si dpa.Potrivit informatiilor…

- Comisia Europeana (CE) a propus vineri acordarea unui ajutor financiar suplimentar de un miliard de euro Ucrainei, a carui deblocare va fi conditionata insa de progrese in procesul de reforma, transmite Reuters. Uniunea Europeana a fost unul din cei mai importanti sustinatori financiari ai…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati, transmite Reuters, citata de Agerpres. Descriind dumpingul de pe piaţa americană…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a aparat joi legile pentru reformarea sistemului de justitie si a avertizat Bruxellesul privind critica puternica venita de la UE fata de reforme, spunand ca ar putea avea un efect nedorit, scrie Reuters.Morawiecki s-a intalnit cu presedintele Comisiei…

- Patru persoane au fost grav ranite miercuri seara, la Viena, in doua atacuri cu cutitul; un afgan fiind retinut, fara a fi cunoscut motivul acestor incidente si fara a putea fi stabilita o legatura intre ele, anunta Reuters, care citeaza un purtator de cuvant al Politiei.

- Un barbat care a sustras statueta Oscar primita de actrita Frances McDormand la gala de duminica a fost pus sub acuzare pentru furt si risca o pedeapsa de pana la trei ani de inchisoare, transmite Reuters.

- Cel putin 18 persoane au murit miercuri dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6.7 grade pe scara Richter a afectat zona muntoasa Southern Highlands, aflata in Papua Noua Guinee, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ciclistul britanic Bradley Wiggins, castigatorul Turului Frantei din 2012, a respins acuzatiile formulate impotriva sa si a echipei Sky, care ar fi permis utilizarea scutirilor de uz medical pentru imbunatatirea performantelor, si sustine ca este victima unei defaimari rautacioase, relateaza Reuters.…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu produs la o clinica de reabilitare psiho-sociala pentru persoanele dependente de droguri din capitala azera Baku, a anuntat un oficial din Ministerul Sanatatii citat de agentia Reuters. Alte patru persoane au fost ranite in urma incendiului,…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un...

- Un inalt diplomat american s-a intalnit cu ministrul libanez de externe miercuri la Beirut, in cadrul unui efort diplomatic al Statelor Unite pentru a detensiona situatia legata de disputele dintre Israel si Liban asupra unui zid la frontiera si explorarilor de petrol si gaze in apele teritoriale…

- Patru militari israelieni au fost raniti, sambata seara, in urma unei explozii ce a avut loc la granita cu Fasia Gaza, iar ulterior Armata israeliana a lansat atacuri asupra mai multor tinte din Gaza, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a aterizat joi la Beirut pentru o scurta vizita, prima in Liban a unui responsabil american de acest rang din ultimii patru ani, relateaza AFP si Reuters. In cele cateva ore in care se va afla la Beirut, Tillerson va avea convorbiri indeosebi cu…

- Statele Unite ale Americii au un plan destul de avansat privind pacea in Orientul Mijlociu, la care se lucreaza de mai multe luni, a declarat miercuri secretarul de stat Rex Tillerson, aflat in capitala Iordanului, Amman, in cadrul turneului sau in regiune, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane…

- O femeie palestiniana din Fasia Gaza a nascut tripleti intr-o perioada in care compatriotii ei au iesit pe strazi si au aruncat cu pietre dupa decizia americana de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Femeia si sotul ei au decis sa protesteze insa in felul lor, numindu-si copiii…

- Sapte centre medicale din Fasia Gaza au fost nevoite miercuri sa-si inceteze activitatea din cauza lipsei de combustibil pentru alimentarea generatoarelor, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP. Situatia sanitara din Gaza a intrat intr-o 'faza fara precedent' din…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor Paul Ryan a salutat marti ”treaba buna” pe care o face adjunctul secretarului Justitiei Jef Sessions, Rod Rosenstein, pe care presedintele Trump ar cauta, potrivit unor informatii, sa-l destituie, relateaza Reuters.”Eu cred ca Rod Rosenstein face o treaba…

- Gruparea terorista Stat Islamic și statul evreu colaboreaza in prezent pentru a menține Fașia Gaza sub asediu, susține Hamas, organizația fundamentalista islamica sunnita palestiniana care guvernea...

- Un fragment de mandibula cu sapte dinti descoperit intr-o pestera din Israel reprezinta ceea ce oamenii de stiinta numesc cea mai veche ramasita de Homo sapiens gasita in afara Africii, aceasta demonstrand ca stramosii nostri au pasit in afara acestui continent mult mai devreme decat se credea anterior,…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si mai multi membri ai cabinetului sau au suferit iritatii oculare severe dupa ce au participat la un eveniment saptamana trecuta in statul Queretaro (centru), a anuntat intr-un comunicat duminica seara biroul presedintelui, informeaza luni Reuters. …

- "In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici", a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa de…

- Un sofer din Franta care a consumat cantitati excesive de alcool si a parcurs cu masina de 17 ori acelasi sens giratoriu inainte de a fi tras pe dreapta de politia aflata pe urmele sale a declarat ca nu a oprit deoarece nu a auzit sirenele, informeaza Reuters. Cursa ametitoare nu a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia…

- Germania, motorul economiei europene, a inregistrat in 2017 un avans economic de 2,2%, acesta fiind cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani, arata o estimare preliminara publicata joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmite DPA, preluata de Agerpres. Economiştii intervievaţi…

- Uniunea Europeana va gazdui pe 31 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune extraordinara a grupului international al donatorilor pentru Palestina, Comitetul Ad-hoc de Legatura (AHLC), in cadrul eforturilor de relansare a negocierilor de pace cu Israel, transmit miercuri dpa si Reuters. Reuniunea ministeriala…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau sud-coreean Moon Jae-In ca este pregatit sa discute cu regimul nord-coreean, au anuntat miercuri birourile prezidentiale de la Seul si Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.000 de kilometri in jurul epicentrului seismului, informeaza…

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters . Samsung Electronics a dezvaluit la CES…

- La Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara a fost pus in functiune cel mai modern robot de chirurgie robotica din Europa de Est. Echipamentul medical, in valoare de aproape 2,5 milioane de euro, a fost cumparat de o fundatie din Elvetia, iar apoi donat spitalului din Timisoara. Astfel,…

- Atașații militari și diplomatii americani ar urma sa se implice mai mult în atragerea de comenzi din strainatate pentru industria de armament, potrivit unor oficiali ai SUA, citati de Reuters.

- Producatorul de semiconductori Nvidia a prezentat Xavier, primul sau cip destinat mașinilor care se conduc singure, și a anunțat parteneriate cu Uber și Volkswagen pentru mașini care se conduc singure. Xavier iși trage numele de la profesorul Xavier din seria de filme X-Men, acesta putand mișca lucrurile…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local.

- Crestinii palestinieni au protestat sambata, in timpul vizitei Patriarhului grec ortodox al Ierusalimului in Cisiordania, fata de decizia bisericii de a vinde pamant unor grupuri evreiesti, informeaza Reuters.Cei care l-au intampinat pe patriarh - crestini din Betleem, Nazaret si alte orase…