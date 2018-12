Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din invațamantul profesional care studiaza in alta localitate decat cea de domiciliu și care se obliga sa lucreze minim 5 ani in Romania, vor beneficia de decontarea integrala a cheltuielilor privind cazarea, hrana și transportul pe toata durata cursurilor și a practicii școlare. Masura face…

- Situatia proasta existenta in domeniul agriculturii ii determina unii fermieri sa lase munca de-o viața și sa plece in strainatate. Unul dintre acestia este Ioan Bocșa un fermier din Abrud, scrie Agrointel.ro. Acesta a luat o decizie radicala la care nu credea vreodata ca va ajunge. Dupa nopti nedormite,…

- Ion Crișan, un tanar din Abrud, a venit astazi la Alba Iulia, de Centenarul Marii Uniri, incalțat și imbracat cu opincile, ițarii și camașa lui Elie Bufnea, un luptator antibolșevic din Apuseni. “Camașa, ițarii și opincile au aparținut unui mare erou al Primului Razboi Mondial, Elie Bufnea, pe care…

- Un parinte a venit, in aceasta saptamana, la sediul PRO Romania din Alba Iulia, nemulțumit ca elevii primesc la școala mere din Polonia, in vreme ce o parte din livezile noastre raman neculese din cauza ca agricultorii nu-și pot vinde toata producția. PRO Romania, filiala Alba, considera ca nu este…

- “Când am plecat la drum în 2008 cu zootehnia, cu fondurile europene, cu subvențiile, aveam o cota de lapte, subvenție pe cap de bovina, subvenție pe teren. Apoi am accesat Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistența, a fost mai bine. Când or vazut…

- Mai multe persoane din județele Alba și Hunedoara s-au mobilizat pentru a ajuta o femeie de 84 de ani din comuna Poiana Vadului care nu are pensie și traiește doar dintr-un ajutor social in valoare de 140 de lei. Situația trista a Lucreției Cira a fost descoperita de cațiva fotografi care merg periodic…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a anuntat luni ca intentia Guvernului de a majora din nou salariu minim ”aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil” va duce la regandirea modelului de business in randul comunitatii germane de business din Romania, ceea ce poate insemna…

- Propunerea de majorare a salariului minim este o masura ce are efecte pozitive in plan economic si social tinand cont de specificul si conditiile actuale ale economiei romanesti. De ce este buna aceasta masura de majorare a salariului minim? In primul rand, cresterea salariului minim este…