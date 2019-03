Un fenomen PERICULOS: armata de postaci a PSD Organigrama pe orizontala si pe verticala - grupuri gen "celule", un grup are un sef si doi-trei subordonati care detin conturi false, in jur de 5-10 conturi de persoana. Grupurile/ celulele nu se cunosc intre ele (exact ca si celulele teroriste, daca una pica, altele duc misiunea mai departe), numai in Bucuresti sunt in jur de 100 de grupuri, arondate pe langa filialele psd, fiecare filiala controleaza printr-un coordonator de "propaganda online" in jur de 15-20 grupuri (organizarea pe verticala e politica, vezi Cazul Harabagiu, fostul sef al postacilor pesedisti). La nivelul tarii sunt inca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

