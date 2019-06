Stiri pe aceeasi tema

- „Narcis Neaga, seful CNAIR, sfideaza din nou nu doar bunul simt, ci si logica matematica, mintind si dezinformand in stil comunist cu productia la hectar. Neaga a declarat: "Conform EUROSTAT, in fiecare stat UE, la un milion de locuitori, pot fi in lucru 6 km de autostrada intr-un an. In Romania,…

- Vineri dimineata, pe autostrada A1 intre Traian Vuia și Timisoara s-a petrecut un teribil accident rutier. Un șofer care circula pe contrasens a lovit din fața un autoturism care rula normal. In mașina care mergea regulamentar se aflau doi copilași și trei adulți. Doi dintre adulți au murit pe loc iar…

- Doua persoane au decedat si alti doi minori sunt in coma dupa un accident rutier petrecut vineri dimineata pe sensul catre Timisoara al autostrazii A1, la kilometrul 447, in zona localitatii Traian Vuia, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Circulația pe podul rutier de peste raul Trotuș din Onești ramane fara restricții pana la obținerea avizelor de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și de la Direcția Rutiera din Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR-DR). Marți, 18 iunie, la Onești a avut…

- A fost redeschisa circulația pe Transalpina, cel mai înalt drum din România, între stațiunea Rânca și Obârșia Lotrului. Aproape doua luni au muncit drumarii la deszapezirea șoselei, pentru ca troienele ajungeau și la 5 metri. Circulația a fost reluata cu mai multe restricții…

- Circulația va fi inchisa vineri pe DN 73C și sambata pe Transfagarașan pentru desfașurarea Raliului Argeșului. Sectorul dintre kilometrii 48 si 52 din Drumul National 73C (iesirea din Curtea de Arges spre Ramnicu Valcea) va fi inchis, vineri, intre orele 14:00 - 18:00, in contextul desfasurarii Raliului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) inchide trei sectoare de drum vineri si sambata (3-4 mai), pentru Raliul Argesului, anunța news.ro.Astfel, in 3 mai, intre orele 14:00-18:00, se inchide circulatia rutiera pe DN 73C, km 48 (iesire Curtea de Arges spre Ramnicu…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca autoritatile maghiare restrictioneaza traficul, cu ocazia Pastelui catolic, pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone. ”Autoritatile maghiare restrictioneaza circulatia rutiera pe teritoriul Ungariei pentru…