Un fals inspector de muncă a mers în control Situație fara precedent. Un cetațean ar fi fost verificat de un barbat care s-a recomandat a fi inspector de munca. Falsul inspector l-a legitimat pe barbat pe motiv ca iși desfașoara activitatea fara forme legale, mai mult spunand și numele persoanei din partea careia a fost primita sesizarea. Un cetațean din comuna Telești a trecut printr-o situație delicata atunci cand un autointitulat inspector de munca i-a trecut pragul societații pe motiv ca iși desfașoara activitatea la negru. Individul l-a inștiințat pe barbat ca a fost reclamat la Inspectoratul Teritorial de Munca, spunand chiar și numele… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

Sursa articol si foto: accestv.ro

