- In plina Saptamana a Patimilor, Cabinetul președintelui Consiliului Județean Neamț este in plina rearanjare. Nu sub aspectul mobilierului, ci al personalului. Dupa desparțirea de Petre Ilie și Valeriu Andrița, din motive total diferite, Ionel Arsene ramasese in trei sfetnici, doi cu norma intreaga (Vasile…

- Pe 21 martie, lumea intreaga marcheaza Ziua Internaționala a Copiilor Strazii, stabilita in 1998, prin rezoluția Forumului Internațional „Prietenii copiilor strazii”, desfașurat in Varșovia. Tot azi, 21 martie, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau lanseaza campania…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 25 aprilie, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Mai multi caini maidanezi au fost fotografiati in cursul zile de miercuri, 21 martie, in curtea Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi, cea mai mare unitate sanitara din Moldova. Managerul institutiei admite prezenta patrupedelor si spune ca, in trecut, a formulat mai multe solicitari catre hingheri,…

- Bombonica Prodana a cerut catre Inalta Curte, prin intermediul avocatului sau, sa inceteze procesul penal in cazul sau pentru ca a achitat prejudiciul de 110.000 lei, anunța Realitatea TV. Asta inseamna ca fosta soție a lui Liviu Dragnea iși asuma o parte din vina.Bombonica Prodana a fost…

- Liviu Dragnea va fi audiat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, conform Agerpres.

- Peste 100 de posturi ocupate vor fi eliminate din schema de personal a Primariei Sectorului 3, a anuntat, joi, edilul Robert Negoita. Acesta a precizat totodata ca de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) vor pleca alte cateva zeci, „pana intr-o suta”, de angajati.

- Inchiderea centrelor de plasament din judet pana cel tarziu in 2020 – lucru prevazut in Strategia nationala privind drepturile copilului – obliga autoritatile sa gaseasca alternative pentru institutionalizarea copiilor aflati in prezent in astfel de unitati. Solutia identificata o reprezinta construirea…

- Deputatul PNL Glad Varga reaminteste ca a avertizat public inca din luna septembrie a anului trecut asupra haosului administrativ și economic ce urma a fi declanșat odata cu transferul cotelor de contribuții de la angajator la angajat. „Una dintre multele probleme aparute in urma intrarii…

- In cursul diminetii de marti, 06.03.2018, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Primariei Sectorului 2, a fost sesizata de catre reprezentantii Sectiei 8 Politie cu privire la cazul a doi copii identificati intr-un autovehicul parcat langa Ambasada Greciei din Romania (situata…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea intenționeaza sa depuna un proiect spre finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, in vederea restructurarii Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaționala Odobești și a dezvoltarii a șapte locuințe protejate…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a scris, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca nu i s-a permis sa intre in Centrul de Plasament pentru copii „Robin Hood” din Sectorul 4. Alexandrescu a adaugat ca isi anuntase vizita cu o zi inainte, printr-o notificare oficiala catre Directia Generala de Asistenta…

- Dupa ce pe internat a circulat o fotografie cu o fetița pusa sa cerșeasca pe un ger napraznic, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui s-a autosesizat și a demarat o ancheta.

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Constanta va deschide in primavara acestui an primul centru de noapte pentru oamenii strazii de la nivelul judetului Constanta. Directorul DGASPCC, Petre Dinica, a declarat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca adapostul va fi creat…

- Legea salarizarii va fi din nou modificata. "Stim ca sunt modificari la OUG 91/2017, avem si noi cateva clarificari de facut in lege. Ieri (marti - n.r.) le-am discutat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, lucram acum si pe impact, calculeaza Finantele impactul tuturor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari. …

- ANALIZA…Consiliul Judetean Vaslui analizeaza, astazi, principalele directii in care se va cheltui bugetul local al judetului, cu implicatii deosebite pentru multe institutii din subordine. Cei mai multi bani din bugetul anului 2018 merg, asa cum s-a intamplat si in anii precedenti, la Directia Generala…

- Potrivit raportului Curții de Conturi pentru anul 2016, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului a sfidat legile fizicii! Cum a reușit asta? Ei bine, prin prestații sociale pentru decedați și bilete de calatorii pentru persoane aflate in spital:

- Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Salaj, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului, organizeaza in data de 24 februarie 2018, a VIII–a editie a targului de martisoare tradiționale, eveniment la care sunt…

- ACUZATII INCREDIBILE DEZVALUIRI….O familie din Parpanita aduce acuzatii extrem de grave la adresa reprezentantilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului care i-au trecut pragul casei si au efectuat un control! RAZBOI… O familie din satul Parpanita, care are doi copii luati in…

- Luni, 12 februarie, a avut loc prezentarea activitatii derulate, in anul 2017, de Agentia Nationala Antidrog (ANA). Agentia Nationala Antidrog, institutie cu rol de coordonator national in domeniul combaterii consumului drogurilor, are atributii complexe, pornind de la elaborarea…

- Un baiat in varsta de cinci ani, lasat singur intr-un apartament din municipiul Constanta, deoarece tatal era la munca, a fost preluat joi dupa-amiaza, de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) care face o ancheta in acest caz. Pompierii fusesera solicitati de vecini…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat, astazi, la instanța suprema, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Politistii din Suceava au deschis un dosar penal pe numele unei femei din comuna Voitinel, judetul Suceava, mama unei fetite de doi ani, pentru vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului, dupa ce femeia a refuzat sa-si duca la spital fetita care a cazut intr-o oala cu apa…

- Consilierii județeni din Alba se intrunesc, in 1 februarie, de la ora 11.00, in cadrul unei ședințe extraordinare, ce va avea loc la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului. Proiect de hotarare cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil – proprietate publica…

- Sunt multe familii in Capitala pentru care soba pe lemne este principala sursa de caldura din casa. Cați bucureșteni se mai incalzesc cu lemne in anul 2018? Aproape 500 de locuințe depind de materialul lemnos oferit de autoritați. Este vorba, așadar, doar de numarul celor care au cerut ajutor de la…

- Magistratii de la Instanta suprema au audiat marti patru martori in dosarul in care Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Potrivit reprezentantilor DSP Iasi, familia barbatului a sesizat institutia ca, initial, acesta a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi, unde a fost dus pentru ca acuza dureri in zona pieptului, dar ulterior, a fost transferat la spitalul de Boli Infectioase. Rudele barbatului…

- Situatiile disperate se pot transforma uneori in oportunitati si sanse la o viata mai buna, iar o mana de ajutor din partea comunitatii poate insemna enorm pentru o familie aflata in dificultate. Cu ajutorul Fundatiei Hope and Homes for Children, a Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, prestațiile sociale oferite persoanelor incadrate intr-un grad de handicap au fost marite, conform OUG 60/2017. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului, persoana adulta cu handicap, in condițiile legii, beneficiaza…