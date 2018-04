Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a fost coleg de partid cu Nicolae Robu, in vremea cand actualul președinte al ALDE era membru PNL. Spune, insa, despre Robu și PNL ca pozițiile reprezentanților partidului numai liberale nu sunt. Tariceanu s-a referit la poziția liderului PNL vizavi de desecretizarea…

- Doi tineri au reușit sa starneasca revolta pe rețelele de socializare, dupa ce au fost surprinși in timp ce dormeau intr-o mașina care a traversat singura un bulevard circulat din Timișoara.

- Lucrarile la cea de-a doua cladire de birouri din cadrul ISHO Offices, care va avea o suprafața de 18.000 mp, vor incepe in saptamanile viitoare. Anunțul a fost facut, astazi, de Mulberry Development, companie inființata de Ovidiu Șandor, care realizeaza proiectul imobiliar mixt ISHO, la Timișoara.…

- Alexandra Timar (28 de ani) este din Arad si de mai multe luni desfasoara ample campanii de filantropie pentru copiii si batranii sarmani din mediul rural, actiunile sale starnind un val impresionant de solidaritate in randul romanilor din tara si strainatate. Este absolventa a Facultatii de Economie…

- China iși lanseaza și ea o vasta rețea de sateliți care sa ofere internet in orice parte a globului.Anunțul celor de la CASIC vine dupa anunțul celor de la Space X care au anunțat ca vor sa creeze o rețea de 12 mii de sateliți care sa acopere cu internet orice colț de pe glob.

- SAP și Deutsche Telekom iși extind parteneriatul pentru a include soluții de Internet of Things (IoT) in domeniul logisticii. Cele doua companii vor oferi o soluție completa și eficienta din punct de vedere al costurilor, care ofera conectivitate, aplicații software pentru business, urmarire și monitorizare…

- TAROM va introduce abia de pe 25 martie zboruri directe din Iasi spre Timisoara. Pana atunci se poate calatori pe aceasta ruta cu escala in Bucuresti. Anuntul privind introducerea curselor aeriene directe a fost facut in urma cu doar cateva zile si deja biletele la preturi promotionale, de 40 euro pe…

- Ursus Breweries, cel mai mare jucator de pe piata berii, lanseaza a doua editie a programului Graduate Trainee „TheChallenge4Greatness”, destinat studentilor din ultimul an de studii, tinerilor absolventi si masteranzilor. La fel ca si anul trecut, in 2018 Ursus Breweries deruleaza un proces de…

- Duminica, timp de o jumatate de ora, literele de pe Tampa, care formeaza inscripția „BRASOV“, au fost acoperite de un steag imens al imens al Uniunii Europene, cu dimensiunile de 10×7 metri, dar si de drapelul Romaniei. Steagul UE intins pe Tampa intre 12.00 și 12.30, alaturi de un tricolor gigant,…

- Tarom va introduce curse din Timișoara spre Iași și Cluj, din luna martie. Decizia a fost luata dupa ce, recent, compania privata Blue Air a renunțat sa opereze aceste destinații. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Iași și confirmat de autoritațile timișorene. Amintim ca la conducerea…

- Anunțul de astazi al ministrului Justiției, Tudorel Toader, care va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a scos in strada nemulțumiți in mai multe orașe ale țarii, inclusiv la Timișoara. Aproximativ 50 de persoane se stransesera in centrul…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD.

- Mihai Nesu a implinit, recent, 35 de ani, iar una dintre persoanele care ii sunt apropiate, Andreea Ogararu, sotia fostului international George Ogararu, a dat vestea cea buna. Mihai Nesu, marturisiri CUTREMURATOARE despre DRAMA VIETII SALE. "Tot ce mi se intampla in fiecare zi ma face sa..."…

- Adolescenta din Sacele, data disparuta, in urma cu cateva zile, a fost gasita duminica, in București și predata polițiștilor. Anunțul a fost facut de familia tinerei. „Denisa a fost gasita, așteptam sa ajunga acasica langa noi, mulțumim din suflet domnului care a gasit-o și a predat-o Poliției București,…

- Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are nevoie, astfel ca luni majoritatea celor aproximativ 900 de restaurante KFC din Marea Britanie au fost obligate sa isi inchida portile. 'Avem un nou partener care…

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- Administrația locala din Deva vrea sa preia modelul transportului in comun de la Timișoara! Anunțul a fost facut de primarul Florin Oancea, intr-o emisiune transmisa pe Facebook de o publicație locala. Ultimul calificativ dat de timișoreni pentru transportul in comun abia trece de... 5!

- Institutia Prefectului Caras-Severin va renunta la pagina de internet prefcs.ro in cateva zile. Anuntul a fost facut de Ministerul Afacerilor Interne care a decis ca la nivel national paginile web ale Institutiilor Prefectului sa adopte un model unitar. Decizia a fost luata, sustin reprezentantii MAI,…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au participat, ieri, la doua perchezitii domiciliare facute in Suceava, in urma carora un barbat de 35 de ani, banuit de frauda informatica, a fost retinut. Banuitul se folosea de un cont fals pe o retea de socializare, cu…

- Un barbat de 35 de ani din Suceava a gasit o modalitate simpla de a face bani! Si-a facut un cont de facebook fals, in care s-a dat drept femeie si a intrat in conversatii cu diferiti barbati. Printre ei si unul din Timisoara care a si ramas fara o suma importanta de bani. Acesta […] The post Barbat…

- Un anunt postat pe un site de imobiliare a ajuns viral pe rețele de socializare. Mesajul prezinta oferta unui octogenar care ar lasa mostenire o vila in Capitala, rezervandu-si insa dreptul de uzufruct viager. Anunțul postat de un propietar pe un site imobiliar a ajuns sa adune mii de like-uri și de…

- Cursele „triangulare” Timișoara – Cluj-Napoca – Iași, care opereaza din toamna lui 2016, vor fi anulate din 17 februarie. Anunțul a fost facut de Blue Air, pe pagina de Facebook. Compania invoca „fricțiuni” cauzate de aeroportul din Timișoara, insa realitatea e alta.

- Un tanar din Buzau a reusit sa-l pacaleasca pe un albaiulian sa ii dea 2000 de lei, pentru inchirierea unei cabane in Prahova, oferta pe care o promovase pe internet. Anuntul era insa fals, astfel ca s-a ales cu dosar penal pentru inselaciune. Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Livrat de Boring Company, business-ul responsabil cu proiecte de infrastructura sustinut de fondatorul Tesla, aruncatorul de flacari portabil a fost dezvaluit chiar in ajunul Craciunului. Anuntul ce parea mai degraba o gluma s-a concretizat cu o campanie de precomanda, dispozitivul care pare inspirat…

- Maria are puțin peste opt ani. Este inscrisa in clasa a III-a la o școala din județul Timiș, dar ultimii doi ani i-a petrecut mai mult internata la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Fetița a venit pe lume cu mai multe afecțiuni grave, printre care și imunodeficiența severa, o boala genetica…

- Cea mai mare investitie anuntata in 2017 a grupului B Braun, specializat in solutii perfuzabile, care vrea sa construiasca in judetul Timis o fabrica de 120 de milioane de euro, nu va fi afectata de decizia grupului german de a investi si in Ungaria intr-o fabrica de kituri pentru injectii intravenoase,…

- Trenul de pe ruta Constanta-Tulcea a ramas blocat in nameti. La fata locului a fost trimisa o locomotiva pentru a debloca trenul cu 50 de oameni, insa zapada era prea mare. Astfel, locomotiva a transportat jumatate din pasageri iar ulterior s-a intors dupa restul oamenilor. In tot acest timp, trenul…

- Doi dintre cei mai controversați foști concurenți de la “Insula Iubirii”, Aurel și Diana, au in prezent o relație! Cei doi se pare ca și-au gasit in sfarșit fericirea, unul in brațele celuilalt. Daca anul trecut pe vremea aceasta, in timpul filmarilor emisiunii, cei doi abia se suportau, iata ca timpul…

- Rusia nu a permis intrarea a peste 40 de tone de mere din Moldova. Anunțul a fost facut de catre Serviciul Federal pentru Supravegherea Veterinara si Fitosanitara a Rusiei „Rosselhoznadzor”, care a menționat ca doua loturi de mere proaspete cu greutatea totala de 41 de tone transportate din Moldova…

- „Cartea de vizita” a Inspectoratului Școlar Județean Timiș a prins o noua infațișare și o noua structura pe internet, dupa ce vechiul site era unul destul de amplu și cu informații deloc ușor de gasit. De noua structura și infațisare a site-ului s-au ocupat șase elevi de la Liceul…

- S-a tot vorbit in ultima perioada despre Gabriela Cristea si revenirea sa in televiziune, dupa concendiul maternal. Chiar daca fanii voiau ca acesta sa revina din luna ianuarie, lucrurile nu au stat asa, iar Tavi Clonda a facut lamuriri cu privire la acest lucru.

- Anuntul formatiei Pro Musica, privitor la concertul extraordinar pe care trupa il va sustine exact in ziua in care se implinesc 45 de ani de la prima sa aparitie, in acelasi loc in care Ilie Stepan si colegii sai au debutat, a iscat un interes deosebit in randul melomanilor. Datorita acestui fapt, membrii…

- Transportul in comun din Timisoara va fi prioritatea administratiei Robu in anul 2018. Anuntul a fost facut de edil la finele anului trecut si repetat la inceputul lui 2018. Primarul spune ca nu este normal ca oamenii sa astepte minute in sir dupa mijloacele de transport in comun. „Predictibilitatea…

- Formatia americana, al carei solist este Dave Grohl, va debuta pe scena de la Brit Awards in luna februarie si va sustine apoi o serie de concerte pe stadioane in a doua jumatate a acestui an. „Cum dracu’ de nu am cantat niciodata la Brit Awards pana acum? De-a lungul anilor, am avut parte de numeroase…

- Romania, lovita de o furtuna devastatoare. ANM a facut anuntul: „Trebuie sa fim pregatiti” Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a vorbit la interviurile DC News Live despre fenomenele meteo extreme din Romania. Elena Mateescu a trimis un avertisment in ceea ce priveste…

- Ionut Lupescu (49 de ani), omul perceput de componentii Generatiei de Aur drept inlocuitorul perfect pentru Razvan Burleanu la sefia FRF, a vorbit despre posibilitatea de a candida la functia de presedinte al Casei Fotbalului. Fostul dinamovist a mai lucrat in trecut la federatie, iar in prezent…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de Inspectoratul Judetean de Politie Caras-Severin, oamenii legii cauta un barbat care, în urma cu câteva zile, i-a furat unui batrân din locuinta 13.800 de lei si zece galbeni. “Politistii municipiului Caransebes…