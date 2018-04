Stiri pe aceeasi tema

- Patru oameni au murit, dupa ce un elicopter al marinei SUA s-a prabușit in California in timpul unui antrenament. Anunțul prabușirii a fost facut de armata Statelor Unite ale Americii, scrie libertatea.ro.

- Arnold Schwarzenegger, în vârsta de 70 de ani, cunoscut în special pentru rolul din filmele "Terminator", fost campion mondial de culturism si guvernator al statului american California, a trecut joi printr-o operatie pe cord

- "INCIDENT GRAV de siguranța saptamana trecuta pe Aeroportul International Henri Coanda din cauza starii dezastruoase a pistelor de aterizare-decolare!", a scris Asociatia Pro-Infrastructura pe pagina de Facebook. "Pista 08R/26L, singura operaționala pe intreaga lungime de 3.500m, carpita in…

- Asociația Pro Infrastructura reamintește ca starea pistelor folosite pentru aterizare și decolare de pe Aeroportul Otopeni din București atenteaza la siguranța pasagerilor, acestea aflandu-se intr-o „stare dezastruoasa”. Recent, un incident a condus la oprirea traficului aerian.

- Un militar al fortelor Statelor Unite si un membru al coalitiei conduse de SUA impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (ISIS) din Siria au fost ucisi in urma exploziei unui dispozitiv improvizat, au anuntat vineri oficiali americani.

- A primit un bilet si s-a prabusit. Ceilalți calatori s-au apropiat de ea sa o ajute, cand au observat biletul din mana sa. L-au citit și au ințeles ce se intamplase. Mai precis, Judy Dragland din California primise din partea unei femei un bilet de amenințare. In el scria așa: „Sunt doua arme…

- Dupa șapte ani de seceta in California, zona de aur a Statelor Unite a fost binecuvantata cu precipitații suficiente pentru a scapa de aceasta seceta. Zona Napa din California este cunoscuta ca zona turistica. In urma secetei, mare parte a vegetației s-a uscat și nivelul lacurilor a scazut.…

- Mathieu Louisy nu mai putuse fi contactat de mai multe zile, iar familia sa a cerut ajutor pe retelele de socializare. Louisy trebuia sa fie, marti, intr-un avion care sa-l readuca in Franta, dar nu s-a numarat printre pasageri.Presa americana l-a gasit pe sportivul disparut, intr-o inchisoare…

- Darren Cahill a fost la un pas sa devina antrenorul lui Roger Federer, detinator a 20 de titluri de Grand Slam. S-a intamplat in anul 2009, atunci cand Federer l-a ofertat pe Cahill, acesta mergand chiar intr-un stagiu de pregatire alaturi de elvetian, la Dubai. Darren i-a refuzat insa propunerea…

- Tony Godsick, agentul lui Roger Federer, a readus in spatiul public un episod mai putin stiut din viata lui Darren Cahill, antrenorul romancei Simona Halep. Darren Cahill, la un pas sa devina antrenorul lui Roger Federer in 2009 Darren Cahill a fost la un pas sa devina antrenorul…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 6 mondial, a declarat forfait pentru turneul Masters 1.000 ATP de la Miami (Florida), din cauza unei accidentari la glezna, sperand sa se refaca la timp pentru a putea participa la sezonul pe zgura din Europa, luna viitoare, informeaza Reuters. Thiem, in varsta…

- Un avion militar american s-a prabusit in statul Florida. Cei doi piloti aflati la bordul aparatului de zbor s-au catapultat, dar din cauza ranilor grave au murit. Autoritatile au declarat ca acestia efectuau un zbor de antrenament.

- Un avion multirol de tip F/A-18 Super Hornet al Fortelor Navale americane s-a prabusit miercuri dupa-amiaza in largul coastelor Floridei, cei doi membri ai echipajului reusind sa se catapulteze si au fost salvati, insa nu exista detalii despre starea acestora, potrivit unor oficiali americani

- Presedintele american Donald Trump si-a inceput vizita oficiala din California promovandu-si politicile mai dure privind imigratia. El a fost intampinat cu proteste si critici intr-un stat care ii este ferm impotriva, scrie The Guardian, conform news.ro.Air Force One a aterizat la o baza aeriana…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 3 mondial, a fost invins marti in doua seturi, 6-4, 6-4, de germanul Philipp Kohlschreiber, intr-o partida din turul al treilea al turneului Masters 1.000 ATP de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Cilic, al doilea…

- Americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, a invins-o, marti, cu scorul de 6-3, 6-4, pe sora ei, Serena Williams, in turul al treilea al turneului de la Indian Wells.Venus s-a impus intr-o ora si 26 de minute si a oprit parcursul surorii ei la primul turneu la care a…

- Un avion militar rusesc s-a prabusit in Siria, iar cei 26 de pasageri si sase membri ai echipajului aflati la bord au murit, a anuntat Ministerul Apararii din Rusia, scrie BBC potrivit News.ro . Avionul s-a prabusit in timpul aterizarii la baza aeriana Khmemim, in apropierea orasului sirian de coasta…

- Simona Halep ajunge in Statelor Unite pentru orima oara din postura de lider mondial. Romanca se pregatește sa faca senzație la Indian Wells si Miami, turnee care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double".Turneul de la Indian Wells are un tablou la fel de consistent precum un Grand Slam: 128…

- Un incident mai puțin obișnuit a avut loc marți, când un avion militar al Chinei a intrat, fara permisiune și fara avertisment, în zona de aparare aeriana a Coreei de Sud. Avioanele sud-coreene au fost trimise pentru a intercepta aeronava chineza.

- Las Vegas, 26 feb /Agerpres/ - Autoritatile de pe Aeroportul International McCarran din Las Vegas, Statele Unite, au instalat "cutii de amnistie pentru marijuana" destinate pasagerilor care uita sa isi arunce produsele legale continand aceasta planta, informeaza UPI. Nevada a legalizat…

- Un avion de vanatoare american a fost nevoit, marti, sa arunce doua rezervoare cu combustibil intr-un lac din nordul Japoniei dupa ce unul dintre motoarele sale a luat foc, transmit agentiile de presa Kyodo si dpa, informeaza agerpres.ro. Ministrul japonez al apararii Itsunori Onodera a declarat…

- Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit vineri noaptea prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de metri pana la aterizare in zona cea mai afectata de cutremurul de vineri, informeaza EFE si Reuters.…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Trei turiști britanici și-au pierdut viața intr-un accident aviatic dupa ce un elicopter s-a prabușit in Marele Canion din Statele Unite. Alte patru persoane, printre care și pilotul elicopterului au fost raniți, scrie BBC News. Departamentul de Poliție al națiunii Hualapai a anunțat ca Becky Dobson,…

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit sambata in Israel, in timp ce armata lansa atacuri impotriva unor 'tinte iraniene' in Siria, dupa ce interceptase o drona venita din teritoriul sirian, a anuntat armata, relateaza AFP, preluata de...

- Cel putin opt persoane au murit, sambata, dupa ce un avion de vanatoarea al Statelor Unite a atacat din greseala un convoi militar din Irak, trimis sa asiste la o operatiune impotriva unor presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul postului France24.

- Una dintre cele mai faimoase pisici din lume, in special datorita aspectului sau mereu morocanos, Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, a devenit si mai ''incruntata'' dupa ce o companie specializata in comertul cu cafea i-a folosit in mod abuziv chipul pe eticheta unor produse. …

- Un elicopter militar s-a prabusit in statul american California. Cele doua persoane aflate la bordul aparatului de zbor au murit. Nu se cunoaste, deocamdata, care sunt cauzele care au dus la producerea tragediei. Elicopterul prabusit a fost fabricat de compania americana Boeing.

- Localnicii din Detroit au trait momente de cosmar in urma cu cateva ore, dupa ce un meteorit a cazut la periferia orasului. Incidentul teribil a provocat un cutremur de gradul 2 grade pe scara pe Richter. Fenomenul a fost confirmat de serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul…

- Incidentul a avut loc miercuri, la ora locala 20:00, - 3 noaptea, ora Romaniei. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE.

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta a fost data de o a treisprezecea…

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- Incident sangeros, cu semne de intrebare, joi seara, intr-un parc din Capitala! Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat in spate din senin, sustine el. In plus, spune ca nu stie cine l-a atacat.