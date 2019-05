Stiri pe aceeasi tema

- Un aventurier american ce a coborat 11 km in cel mai adanc punct de pe suprafața Pamantului spune ca a observat, in afara de creaturi exotice, și ceea ce parea a fi o punga de plastic, dar și ambalaje de bomboane, scrie CNN. Victor Vescovo a atins cota de 10.927 metri adancime in Groapa Marianelor,…

- Ziua Pamantului 2019 este marcata de toate statele membre ale Natiunilor Unite, fiind o initiativa ONU concretizata prin Rezolutia 63/278, in 2009. "Mama-Pamant" este un concept antic comun in mai multe limbi si culturi, recunoscand legatura noastra cu planeta care face posibila existenta omenirii.…

- Julian Assange, care a fost arestat joi la Londra, este fondatorul WikiLeaks, organizație cunoscuta pentru publicarea unor documente clasificate privind subiecte sensibile și confidențiale. Unii il considera un simbol al transparenței guvernamentale și a libertații presei, in timp ce alții l-au condamnat…

- Potrivit unui comunicat al MAE, la evenimentul desfasurat vineri la New York, seful diplomatiei romane a informat statele membre ONU despre cooperarea dintre Departamentul Operatiuni de Pace si Scoala de aplicatie pentru ofiteri a Jandarmeriei Romane "Mihai Viteazul", care ofera cursuri de instruire…

- Pentru a treia oara, Brazilia va gazdui un Summit BRICS (grup care reuneste Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), confirmat pentru 13 și 14 noiembrie la Brasilia. Liderii și ministrii de externe ai celor cinci țari participa la reuniune. În 2010, reuniunea a avut loc la Brasilia, iar…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a participat, la New York, la cea de a 63-a sesiune a Comisiei pentru Statutul Femeii (CSW) a Organizatiei Natiunilor Unite, cu tema "Sistemele de protectie sociala, accesul la serviciile publice si o infrastructura durabila pentru egalitatea de…

- Drapelul ONU de la sediul central din New York a fost coborât în berna, luni, în semn de omagiu pentru cei 21 de angajati ai Organizatiei Natiunilor Unite cate au murit în catasftrofa aviatica Ethiopian Airlines.

- De la sediul ONU din New York, Șeful diplomației venezuelene anunța inceputul unui proces de organizare a unor demersuri, in mai multe State membre, pentru a apara, prin prisma Cartei și a principiilor Organizației Națiunilor Unite, revendicarile unilaterale care ne afecteaza pe toți, in apararea drepturilor…