Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva militara turca in Siria a provocat stramutarea a cel putin 160.000 de persoane, a indicat luni intr-un comunicat secretarul general al ONU, invitand la o 'dezescaladare imediata', informeaza France Presse. Antonio Guterres a mentionat in acelasi comunicat ca este 'grav…

- Se presupune ca aproximativ 1.028 de persoane au murit pana marti, a declarat Dominik Bartsch, reprezentant al Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiatii (UNHCR) in Germania. In 2018, UNHCR a anuntat 2.277 de decese si persoane disparute. Europa trebuie sa faca fata responsabilitatilor…

- O gravida sau un nou-nascut isi pierd viata la fiecare 11 secunde undeva in lume, chiar daca nasterea nu mai reprezinta o cauza de mortalitate la fel de mare ca in urma cu cateva decenii datorita unei mai bune asistente medicale, potrivit noilor date publicate joi de Organizatia Natiunilor Unite (ONU),…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri seara, ca vrea sa propuna la portofoliul Justiției tot un magistrat, "care sa ințeleaga sistemul și care sa aiba multa credibilitate in randul magistraților", dupa ce șeful statului a respins-o pe Dana Girbovan, președintele UNJR. "Nu pot sa spun persoana.…

- Una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate asociate cu infertilitatea, endometrioza este o afecțiune cronica recidivanta... The post O boala asociata cu infertilitatea face ravagii in randul femeilor. Medicii cauta solutii, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- STATISTICI… Rata somajului in judetul Vaslui a scazut fata de anul trecut, insa e in continuare foarte de mare fata de media nationala. Astfel, daca in luna mai 2018, rata somajului era de 8,8% (7,1 % in randul femeilor), in luna mai a acestui an, este de 7,5% (6,3% in randul femeilor). Potrivit Agentia…

- Doua turiste, ambele din Ucraina, una in varsta de 45 de ani, cealalta de 60 de ani, s-au pierdut sambara in Munții Rodnei. Cele doua prietene se aflau in Munții Rodnei, in zona Pietrosu Rodnei și faceau parte dintr-un grup format din patru persoane, a notat bistriteanul.ro. Cele doua femei au ramas…