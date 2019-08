Un anchetator al ONU a criticat luni Franta pentru posibilul sau rol in transferul a sapte suspecti jihadisti din Siria in Irak, dar Parisul a respins preocuparile ei drept speculatii, relateaza Reuters. Investigatorul ONU pentru executii extrajudiciare Agnes Callamard a declarat ca sapte cetateni francezi au fost arestati de fortele kurde si trimisi in Irak in februarie "in urma unei presupuse cereri a guvernului francez sau cu posibila sa implicare". Dupa ce ar fi fost torturati in Irak, ei isi asteapta acum executia pentru acuzatii de terorism, a precizat Callamard intr-un comunicat, cerand…