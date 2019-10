Un exoschelet conectat la creier permite unui pacient tetraplegic să se mişte (studiu) Un pacient, cu toate cele patru membre paralizate dupa un accident suferit in urma cu patru ani, se poate misca astazi datorita unui exoschelet robotic, o premiera posibila datorita unei echipe de cercetatori din Franta, ce ofera perspective semnificative pentru tetraplegici, relateaza vineri AFP. ''Acesta este un mesaj de speranta pentru persoanele aflate in aceeasi stare ca mine: exista lucruri posibile, chiar daca aveti un handicap grav'', a declarat pentru AFP un tanar din Lyon, in varsta de 28 de ani, primul pacient care participa la un studiu clinic condus de Clinatec, centru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

