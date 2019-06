Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul Flotei conduce, in perioada 4-7 iunie, Exercitiul „Shield Protector 19.11”, care se desfasoara in apele teritoriale si in apele internationale din bazinul vestic al Marii Negre.

- Comandamentul Flotei conduce, in perioada 4 7 iunie, Exercitiul "Shield Protector 19.11", care se desfasoara in apele teritoriale si in apele internationale din bazinul vestic al Marii Negre. Pe mare, nava purtatoare de rachete "Pescarusul" si fregata "Regina Maria" executa trageri cu sistemele de artilerie…

- Cel mai activ punct de pe harta operațiunilor NATO in aceste zile este Marea Neagra. Forțele Navale Romane organizeaza cel mai amplu exercițiu militar al alianței de pe flancul sud-estic - SEA SHIELD 19. Peste 2.000 de militari, 20 de nave de lupta, elicoptere și avioane de vanatoare - o desfașurare…

- Cel mai mare exercițiu multinațional naval din Marea Neagra, „Sea Shield 19”, organizat de Forțele Navale Romane, la care vor participa 2.200 de militari, incepe vineri și se va desfașura atat in apele teritoriale ale Romaniei, cat si in apele internaționale ale Marii Negre, conform Mediafax.Citește…

- "Sea Shield 19" - cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, care va avea loc in perioada 5-13 aprilie, va reuni 20 de nave militare din sase tari, precum si aproximativ 2.200 de militari care vor exersa proceduri intrunite de lupta impotriva amenintarilor subacvatice, de suprafata si aeriene,…

- Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 5 13 aprilie a.c., "Sea Shield 19ldquo;, cel mai mare exercitiu multinational naval in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internationale ale Marii Negre. La exercitiul din acest an participa 14 nave militare romanesti si sase nave militare din Bulgaria,…

- Echipajul Navei Maritime Hidrografice (NMH) Alexandru Catuneanu a revenit in portul de baza Constanta dupa participarea la o misiune externa in cadrul exercitiul multinational Ariadne 19, organizat de Fortele Navale Elene, in largul Insulei Creta, informeaza Statul Major al Fortelor Navale (SMFN).…

- Operatiunea de cautare a celor trei pescari disparuti in apele Marii Negre continua in aceste momente. Nu sunt informatii daca acestia mai sunt in viata.Reamintim ca, trei pescari din judetul Constanta au fost surprinsi, miercuri,de furtuna, in timp ce se aflau cu barca in largul Marii Negre. Acestia…