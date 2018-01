Un exercitiu de imaginatie. Adevaratul stat paralel: Romania ideala Am auzit de atat de multe ori expresia “stat paralel&", in ultima perioada, incat a devenit parte din cotidian. Nu ne mai amuza, nu ne mai enerveaza, nu ne mai transmite mare lucru. El, statul paralel, este aproape personificat, desi prea putini i-au definit un nume si o figura clara, este vinovat pentru toate relele noastre si ne aduce doar necazuri. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro 0 0 0 0 0 0

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.

- Catalin Melinte și-a inceput drumul catre succes de la o pasiune sincera pentru fotografie. In paralel cu primul sau job in telecomunicații, el facea poze in cluburile din Centrul Vechi al Bucureștiului. Dupa cum marturisește antreprenorul insuși, a fost atras de fotografia de eveniment pentru ca „imbina…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, considera ca decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie sa fie luata în urma unei analize amanuntite, astfel încât programul de guvernare al coalitiei PSD - ALDE sa fie pus în aplicare. "ALDE…

- ”ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD. Noua propunere oficiala pentru functia de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Insa, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru…

- ALDE: Noua propunere de premier va fi facuta in COALITIE, in urma unei "analize amanuntite" Daniel Chitoiu, secretar general al ALDE, transmite ca noua propunere de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE, dupa o analiza amanuntita, recunoscand ca au existat unele sincope…

- Este o artista la mare moda in Romania, iar toata lumea știe ca majoritatea cantecelor sale sunt inspirate din viața reala. Puțini sunt insa cei care știu adevaratul motiv pentru care...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Tariceanu, apel catre Iohannis: Ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel, asupra justiției, a transmis, joi, președintele ALDE, in contextul ședinței care a avut loc la CS, cu privire la magistrații acoperiți. ”Președintele…

- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Trei firme de exercițiu de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” din Alba Iulia au participat la prima ediție a Targului Internațional al Firmelor de Exercițiu din GYOR, Ungaria, desfașurat in data de 14 decembrie. Firmele de exercitiu participante, Fresh Event SRL (prof. coordonator Furdui Amalia),…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a organizat, duminica, o conferinta de presa, pentru a anunta ca lanseaza initiativa civica Romania 3.0, el sustinand ca romanii sunt ”arestati de o putere ascunsa, ilegitima si abuziva care, recurgand la subversiune, santaj, amenintari, determina deciziile politice,…

- ”Am auzit aceste expresii. Nu exista stat paralel. Avem un singur stat și acel sistem despre care am vorbit de mi s-a uscat gura. Aceasta osatura a statului e formata din oameni buni, oameni mai puțini buni și cei care vor puterea, abuzeaza de lege și o aplica in interes personal și pentru…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting: precipitații mixte in vest, nord și centru, predominant…

- Colonelul SRI Daniel Dragomir continua dezvaluirile la Neptun TV despre statul paralel și modul cum funcționeaza binomul. „Vom face lumina, pentru prima data, în marele dosar BlackCube și povestea din jurul acestuia. Vom vorbi despre statul paralel și politicienii sai, despre cum…

- PSD Sibiu sare in apararea deputatului Ioan Terea, cercetat dupa ce a fost acuzat ca a lovit mai multi protestatari cu masina. Reprezentantii organizatiei sustin ca acesta a fost „agresat din senin”, fara sa se poata apara, de doi protestatarii care au sarit pe masina lui, pe care au inceput sa o…

- Social-democrații trec la proteste împotriva așa-numitului ”stat paralel” care nu îi lasa sa guverneze. PSD lanseaza haștagul #AJUNGE - și va declanșa mișcarile, cel mai probabil, o data cu protestul anunțat la Craiova, în 9 decembrie. Mitingul…

- PSD va organiza, weekendul viitor, un miting "impotriva statului paralel și ilegitim , atat in București, cat și in restul celorlalte orașe din Romania, a anunțat, duminica seara, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu.

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat ca PSD va organiza mitinguri concomitent in mai multe orașe printre care București, Botoșani, Suceava, Braila, Constanța și Iași. Social-democrații nu au stabilit inca data pentru protestul impotriva „statului paralel și ilegitim”, conform lui…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, miercuri, ca in Romania nu exista niciun stat paralel, punctand ca nu "indraznește" nimeni sa faca un abuz, fara riscul de a fi sancționat. "Din punctul de vedere al magistraturii, nu exista niciun stat paralel, noi nu vedem niciun…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat ca el vede de Guvern, în România exista "un stat de care trebuie sa ne ocupam" și români carora trebuie sa le fie asigurate condiții de trai cât mai bune. Mihai Tudose a fost întrebat, joi, dupa dezbaterea…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, joi, ca el vede de Guvern, in Romania exista "un stat de care trebuie sa ne ocupam" și romani carora trebuie sa le fie asigurate condiții de trai cat mai bune. "Deci, eu vad de Guvern, avem un stat de care trebuie sa ne ocupam, cu niște…

- Tiranii isi pierd puterea in varii feluri. De glontul propriu sau al altora. De boala sau ajutati. Debarcati de-ai lor prin puci ori rasturnati prin revolutii. Uneori dureaza mult. Cum isi pot scurta romanii suferinta?

- Tiranii isi pierd puterea in varii feluri. De glontul propriu sau al altora. De boala sau ajutati. Debarcati de-ai lor prin puci ori rasturnati prin revolutii. Uneori dureaza mult. Cum isi pot scurta romanii suferinta?

- Afirmatii soc ale ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. In direct la TVR, la emisiunea Romania9, moderata de Ionut Cristache, ministrul a facut dezvaluiri incredibile.Citește și: Transfer istoric la FCSB: Ce suma uriașa i-a intrat in cont patronului Gigi Becali "E foarte posibil…

- In ultimii ani, cuvantul „razboi“ a devenit ceva uzual in presa multor tari, indiferent cat de coplesita este de stiri false sau de jurnalisti incompetenti. Nu mai conteaza cine lupta si impotriva cui se folosesc arme sau mesaje; suntem in fiecare zi asediati de acest cuvant, scrie analistul geopolitic…

- „Se vorbește tot mai mult, in ultima perioada, despre existența unui stat paralel in Romania, care incearca sa preia controlul asupra puterii politice, calcand astfel in picioare votul romanilor din 16 decembrie 2016. Avem numeroase exemple de abuzuri savarșite de exponenții statului paralel. Vedem…

- Dupa un interviu in care a facut o scurta radiografie a situatiei politicii din Romania, fostul premier Adrian Nastase a decis sa continue "dezvaluirile" si pe blogul personal. Intr-un amplu articol, fostul presedinte social-democrat a vorbit despre viitoarea candidatura la prezidentiale a lui Klaus…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, membru PSD, a scris recent pe pagina sa de socializare ca "Liviu Dragnea este exponentul" statului paralel, iar membrii partidului ar putea fi nevoiti sa lupte impotriva liderului. "Am vazut rezolutia partidului din care fac parte si, ca orice membru de…

- Aproape 600 de protestatari PNL și susținatori ai partidului au participat, in aceasta seara, la Constanța, la mitingul de susținere a moțiunii contra guvernului Mihai Tudose. Protestul s-a desfașurat fara incidente, supravergheat de jandarmi și polițiști.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca nu a primit inca nicio invitatie din partea Administratiei Prezidentiale pentru a participa la parada si receptia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. „Nu am primit o invitatie…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- Liderii PSD s-au reunit vineri la Baile Herculane intr-o sedinta a Comitetului Executiv in care a fost votata in unanimitate o rezolutie impotriva "statului paralel si ilegitim" care, sustin ei, vrea sa distruga partid facand dosare si punand bete in roate guvernarii. Rezolutia citita de secretarul…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat oportunitatea includerii in Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila a Romaniei a provocarilor reprezentate de "statul paralel, statul ocult". "Strategia de Dezvoltare Durabila trebuie actualizata cu Agenda 2030…

- România nu s-a desprins de trecutul ei si de practicile regimului comunist, a declarat, marti, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care considera ca în ultimii ani se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive, precum fabricarea dosarelor, încarcerari…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat oportunitatea includerii in Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila a Romaniei a provocarilor reprezentate de "statul paralel, statul ocult". "Strategia de Dezvoltare Durabila trebuie actualizata cu Agenda 2030…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, acuzat de DNA de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene, este invitat in studioul Romania TV pentru a vorbi despre dosarul Tel Drum.

- Dumitru Iliescu, fost sef al SPP, reda, intr-o postare pe Facebook o discutie, in care interlocutorul sau vorbeste despre influenta SUA in Romania, susținand ca "americanii vor sa aiba controlul total", iar Coldea si Maior "s-au pus in slujba lor". Acesta sustine ca "statul pararel" inca functioneaza.„Cand…

- Fragmente din coloana sonora a filmului "Piratii din Caraibe" au marcat, duminica, la Congresul TSD, pauzele dintre discursurile liderilor. Coloana sonora a filmului a putut fi auzita la Congresul TSD de la Romexpo si in momentul in care la tribuna a fost invitat Liviu Dragnea. Acesta…

- Jurnalista Andreea Pora menționeaza intr-un editorial, publicat in Revista 22, instituțiile de media in care a fost promovata ideea „statului paralel”, explicand ca cei care au promovat ideea au facut parte din acest sistem.„Sa vedem cum arata ea și ci­ne sunt principalii actori. Despre mij­loacele…

- Raluca Turcan catalogheaza drept ''descalificanta'' reactia lui Tariceanu la adresa presedintelui Klaus Iohannis. ''Toata tara poate vedea ca domnul Tariceanu a devenit avocatul coruptiei in spatiul public. Modul iresponsabil in care a reactionat arata ca dl. Tariceanu se teme foarte tare…

- Tariceanu catre Iohannis: Ați fost ales de "statul paralel" sa caștigați alegerile pentru ca sunteți șantajabil Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat joi la declaratiile presedintelui Klaus Iohannis, care spusese intr-o conferinta de presa ca "se creeaza cateodata impresia…

- "Ati afirmat azi ca in Romania nu exista nici forte oculte, nici forte subterane si nici stat paralel. Ba exista, domnule presedinte, iar dumneavoastra sunteti produsul acestor forte, avand rolul de a executa intocmai si la timp planurile oculte ale ”statului paralel”. Doar nu va inchipuiti ca ati…

- ”Incep prin a exprima regretul meu cu privire la atacul pe care l-ati lansat azi la adresa mea ca presedinte al Senatului, total nepotrivit pentru demnitatea unui presedinte al tarii, atat ca limbaj, cat si ca argumentatie. Aceasta maniera de exprimare publica devoaleaza starea dumneavoastra de…

- Elena Udrea a facut dezvaluiri, joi, in Parlament, despre ”apariția statului paralel, in 2009”. Ea a vorbit in comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009 ca șefii serviciilor sunt persoane foarte bogate și a dat ca exemplu ce spunea despre Coldea, și anume ca se imbraca…

- Elena Udrea a declarat joi, in cadrul audierii sale in comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, ca ea este convinsa ca in acest moment in lume se confrunta doua forte: Soros si cei care i se opun acestuia, adaugand ca asa-zisul stat paralel a fost creat in Romania…

- Elena Udrea a declarat ca americanii au ajutat la crearea așa-zisului stat paralel din Romania. Fosul lider PDL le-a spus parlamentarilor ca planul CIA a fost implementat in Romania de foștii lideri ai SRI, George Maior și Florian Coldean. Elena Udrea a declarat joi, in cadrul audierii sale in comisia…

- Agenda de weekend: 3-5 noiembrie Expo Tech, 10 ani de Midi, concertele Krepuskul si Suie Paparude sau festivalul Temps d'images sunt principalele evenimente ale sfarsitului de saptamana la Cluj-Napoca. VINERI Expo Tech, Iulius Mall, ora 10Soldatul Putin și Filozoful Dughin, Book Corner,…

- Nu pot sa nu incep acest editorial cu zambetul pe buze, cum de altfel il vom și incheia, aducandu-va aminte de un banc fabulos cu Ghița (purcelul nu fugarul) personaj principal: ”Cica intra porcușorul isteric intr-un magazin. Vanzatoarea il vede și il intreaba: Cu ce va pot ajuta? Porcușorul: Primiți…