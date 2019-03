Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care dau dovada de ”lipsa de respect” online fata de conducatorii tarii, inclusiv fata de Vladimir Putin, risca sa ajunga dupa gratii, prevede o lege controversata de Parlamentul rus, relateaza The Guardian.

- Un pescar din Australia a capturat un peste rar si cu un aspect straniu, relateaza The Guardian.Pestele, lung de 15 centimetri, semana izbitor cu creatura din filmul science fiction „Alien”, a mentionat pescarul Andrew Rose.

- Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat, vineri, ca dizolva Parlamentul si convoaca alegeri legislative anticipate. Scrutinul va avea loc pe 28 aprilie, la opt luni de la venirea la guvernare. "Intre a nu face nimic, a continua fara buget si a chema spaniolii sa isi spuna cuvantul,…

- Candy Duke și soțul ei, Jim, se plimbau, luna trecuta, pe plaja Padre Island din Texas, cand au gasit o sticla care conținea un mesaj vechi de 56 de ani. Obiectul gasit face parte din cele 7.863 de sticle eliberate in ocean ca parte a unui studiu stiintific din anii 1960, potrivit Administratiei Americane…

- Facebook se confrunta cu presiuni din mai multe locuri pentru a opri cresterea grupurilor de anti-vaccinisti care ar raspandi informatii false despre „pericolele” vaccinurilor, si care promoveaza in acelasi tratamente alternative neverificate academic, scrie The Guardian.

- In conditiile in care doua miliarde de oameni din intreaga lume petrec aproximativ o ora pe zi pe Facebook, un nou studiu vine si ne arata, din nou, ca utilizarea retelei sociale ne face rau. De-a lungul timpului, mai multi experti si chiar oameni implicati in dezvoltarea site-ului au sustinut…

- Cei mai bogati 26 de oameni din lume au o avere echivalenta cu cea detinuta de 3,8 miliarde de persoane impreuna, jumatatea cea mai saraca a planetei, dezvaluie un nou raport. Intr-un raport anual a carui lansare marcheaza inceputul Forumului Economic Mondial de la Davos, organizatia de dezvoltare…

- Actorul, producatorul și comediantul Bob Einstein a murit la 76 de ani, dupa ce recent fusese diagnosticat cu cancer. Anunțul morții a fost facut pe Twitter, de fratele lui Bob, actorul Albert Brooks. "Einstein ne va lipsi pentru totdeauna. RIP (Rest in Peace/Odihnește-te in pace - n.r.) Dragul meu…