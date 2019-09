Un excursionist a murit în California din cauza căldurii Cel putin sase excursionisti au ramas fara apa in timpul unei drumetii in muntii din apropierea orasului Malibu, in vestul comitatului Los Angeles. Grupul a solicitat asistenta in jurul orei locale 16:00 (23:00 GMT), acuzand epuizare din cauza caldurii si deshidratare, a indicat politia.



Un excursionist murise la momentul sosirii echipei de salvare.



Un elicopter de salvare a transportat persoana decedata si alti excursionisti din zona, potrivit politiei. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

