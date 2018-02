Un eventual recul al economiei mondiale va lovi PUTERNIC România! Ideea pentru Romania e simpla: un recul rapid pe piețele și in economia mondiala, indiferent din ce motiv, ne va lovi puternic, pentru ca suntem in plina politica fiscala expansionista, avem o datorie in creștere și nu avem active anti-ciclice cu care sa atragem capital. Banii devin din ce in ce mai scumpi pe masura ce ne apropiem de varful ciclului economic, iar punctul de inflexiune inseamna ca doar cei antifragili și care și-au construit scenarii de rezistența la risc pot supraviețui. Un semnal de alarma important pentru plaisirismul celor care conduc aceasta țara, dar și cetațenilor obișnuiți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 12:00, se joaca ultimele meciuri din duelul Romania - Canada, din turul I al Grupei II Mondiale la Fed Cup. Dupa prima zi, Romania conduce cu 2-0. Romania - Canada 2-0 liveTEXT de la ora 12:00 Irina Begu - Carol Zhao Dupa victoriile de ieri, obținute de Sorana Cirstea și Irina Begu,…

- Conform unui nou studiu ING International Survey - Economii 2018, in Europa, 53% dintre cupluri spun ca isi pun banii la comun, insa pentru cuplurile din Romania practica este mult mai intalnita, la 71% dintre respondenti, se arata intr-un comunicat transmis joi de institutia financiara.

- RCS & RDS S.A., Digi Communications N.V. si DIGI Ungaria a contractat trei facilitati de credit pe termen mediu, in HUF, RON si EUR, cu o valoare totala de 163 de milioane de euro, in echivalent, cu posibilitate de majorare pana la 200 de milioane de euro. Imprumutul a fost acordat de un sindicat…

- Autoritațile din Jimbolia vor reabilita, cu bani europeni, urmatoarele strazi: Calea Marașești – intre Calea Kikindei și strada Basarabia, strada Ioan Slavici – intre strada Republicii și strada Spre Vest și strada Liviu Rebreanu – intre strada Peter Jung și strada Spre Vest. „Lucrarile…

- „Conform cifrelor CNP, economia Romaniei a crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, peste estimarile anterioare, respectiv 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018. Produsul Intern Brut pe anul 2017 : 853,2 miliarde de lei, fata de 842,5 miliarde de lei, iar cel pe 2018 va fi de 924,2 miliarde lei,…

- Cei mai buni luptatori din Romania se reunesc in luna iulie, la Reșița. Federația Romana de Lupte a atribuit municipiului de pe Barzava organizarea Campionatului Național Individual de Seniori la lupte libere, feminine și greco-romane. Un nou regal al luptelor se anunța in vara acestui an,…

- Romania a atras 2 miliarde euro de pe piețele externe printr-o emisiune de euroobligațiuni in doua tranșe, cu maturitați de 12 ani și 20 ani, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe Publice (MFP). MFP a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, 2 miliarde euro de pe piețele financiare internaționale…

- Romania s-a indatorat, in data de 1 februarie 2018, cu 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de obligatiuni in euro, in doua transe, dintre care una cu scadenta la 12 ani (750 milioane de euro) si una la 20 de ani (1,25 miliarde de euro). "Emisiunea…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- Producatorul de ceasuri Peren, fondat de romanul Andy Bica, a lansat o campanie de crowdfunding pentru un ceas in ediție limitata numit Peren Nera. Peren Nera este un ceas inspirat de Cheile Nerei din Romania și de ceasurile tatalui lui Andy Bica și este primul ceas automat lansat de firma cu sediul…

- Teodorovici a raspuns astfel afirmatiilor fostului premier Victor Ponta, care a sustinut ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in Guvern."Eu, cu Darius, am lucrat foarte bine cand eram ministru al Fondurilor Europene si dansul era ministru al…

- La mai bine de o saptamana de cand a fost jefuit, Pepe e nevoit sa accepte ca a ramas fara cei 7000 de lei care i-au fost sustrași din buzunar, la o sala de fitness. Asta pentru ca poliția nu are niciun indiciu pana acum despre cine ar fi autorul. Artistul a trecut printr-o intamplare neplacuta in urma…

- Peste 400 de companii autohtone si mixte participa la cea de-a XVII-a editie a Expozitiei „Fabricat în Moldova”, organizata de Camera de Comert si Industrie (CCI) în perioada 31 ianuarie - 4 februarie, la Centrul International Expozitional „Moldexpo”, sub patronajul…

- Peste 10.000 de romani au urmarit filmul ungar 'Banditul Whisky', inspirat din povestea unui celebru spargator de banci originar din Romania, Ambrus Attila, care a jefuit 30 de banci in Ungaria si a ispasit 12 ani de inchisoare, a declarat marti, pentru AGERPRES, Venczel Endre, distribuitorul…

- Chiar daca oficialii guvernamentali nu au fost in stare sa termine lucrari pentru autostrazi incepute in urma cu 15 ani, ministrul propus pentru preluarea portofoliului Economiei, Danut Andrusca anunta un nou proiect de autostrada, respectiv, Bucuresti-Timisoara.

- Cu toate ca au nevoie de bani ca de aer, zeci de asistati sociali din Oradea au preferat sa renunte la suma acordata de primarie. Motivul? - Sa nu iasa la munca. Nici macar o masa calda nu le-a readus cheful de munca acestora. Reamintim ca aproape un sfert de milion de romani traiesc cu venitul minim…

- Citeste si: Banii aduc fericirea: familiile din nordul Bucurestiului cumpara vacante de doua ori mai scumpe decat cele din restul tarii Unde sta Romania pe harta europeana a turismului. Strainii au petrecut 5 milioane de nopti in Romania in 2017, in timp ce in Bulgaria au petrecut 17 milioane de nopti,…

- ALOCATIE COPII 2018. Copiii și tinerii din Romania cu varsta de pana la 18 ani și, in anumite cazuri, chiar și mai mari au dreptul de a primi lunar o suma de bani din partea statului. Valoarea alocației nu a fost modificata in 2017, astfel ca anul acesta ea se va acorda la același nivel.

- Republica Moldova va continua sa coopereze cu Romania in domeniul energiei, in special in implementarea proiectelor de interconectare a sistemelor de electricitate și gaze din cele doua țari. Asupra acestui fapt s-a convenit in cadrul intrevederii dintre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril…

- Vom face referire, sa spunem, la turism, unul dintre acele sectoare care s-a infruptat si se infrupta copios din banii europeni. Mai peste tot gasesti cate un Drum al Vinului, al Coniacului, al Tescovinei, al …, in orice caz, un drum care ofera accesul la proverbiala gainusa cu oua de aur. Peste tot…

- Oficial pe panoul de start al celei mai dure competiții din lume, Arctic Ultra 6633, la secțiunea 350 de mile, ultramaratonistul aiudean Levente Polgar incearca sa gaseasca rapid finanțare pentru a putea reprezenta Romania, cu fruntea sus. Levi este primul sportiv din istoria competiției cu un handicap…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD și vicepreședinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din București și din țara strica imaginea Romaniei in afara și acrediteaza ideea ca Romania este o țara instabila și neguvernabila. Andronescu denunța acțiunile unor primari care ar fi…

- Tudor Carstoiu și Cristian Mihai Dide, doi dintre cei mai cunoscuți protestatari, au fost invitați la interviurile DC News unde au spus de ce considera ca la acest protest ar trebui sa iasa in strada și votanții PSD. "S-a marit pensia și nu știm noi? Au scazut prețurile, iar cei din strada…

- Eurodeputatul PNL Cristian Busoi, la Cluj: „Riscam sa nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale" Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a criticat vineri modul in care guvernul PSD gestioneaza proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenta pe fonduri europene, din care unul…

- Razvan și Dani și-au facut planuri pentru pensie. Prieteni de cand invațau sa zica “rau, rațușca, ramurica” – adica de pe la doi ani și jumatate, ne-a lamurit Razvan -, prezentatorii emisiunii matinale de la Antena 1 au acum, la 37 de ani, peste 34 de cand sunt nedesparțiți și vor ca anii batraneții…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Ideea reducerii alocațiilor pentru copiii care traiesc in alta țara, in timp ce parinții lor muncesc in Austria, a fost lansata cu 2 ani in urma de Sebastian Kurz, cand era ministru de externe. El aprecia ca este vorba despre o incorectitudine de sistem sa transferi pentru 2 copii care nu traiesc in…

- Un cutremur puternic a avut loc in Muntenegru, tara aflata la cateva sute de kilometri de Romania. Cutremurul a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului.

- Vedetele TIFF, Untold si Electric Castle Singurul oras din România cu doua teatre si doua opere nationale (române si maghiare), Cluj-Napoca este în acelasi timp si decorul celui mai mare festival românesc de film, TIFF, si a doua festivaluri de muzica ce atrag un numar…

- Recunoașteți vedeta deghizata in Donald Trump? Ei bine, starurile care au luat parte la cel mai spectaculos spectacol de divertisment din noaptea dintre ani, show prezentat de Dan Negru, la Antena 1, au recunoscut-o imediat.

- Top 300 Capital este una dintre publicatiile de referinta de pe piata media din Romania, cu o traditie indelungata. Din 2002 si pana in prezent, Top 300 Capital a celebrat an de an antreprenoriatul si a adus in atentia opiniei publice povestile celor mai de succes oameni de afaceri romani.

- El a sustinut ca prognoza economica a FMI a inceput sa concorde cu realitatea din Romania. "Vad ca si-au mai revenit. Tineti minte declaratiile lor de la jumatatea anului, cand au venit cu deficitul de 5%, cu cresterea de 2% si atunci cand i-am intrebat cam ce tratament iau, ca sa stim sa evitam noi…

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…

- ”60% dintre investițiile publice din Romania sunt pe fonduri europene și, in loc sa fie o ocazie in care comisarul european sa se simta ca acasa, se intampla ceva incredibil la ASE. Sunt persoane care nu mai au pic de discernamant, care se gandesc sa strige lucruri incalificabile, vulgare, in condițiile…

- Cei mai valorosi sportivi ai Clubului Sportiv al Armatei „Steaua Bucuresti” au fost premiati, luni dupa-amiaza, in cadrul Galei Laureatilor 2017. Evenimentul, gazduit de Ministerul Apararii Nationale, i-a avut in prim-plan pe sportivii stelisti care au performat in 2017 si au obtinut rezultate remarcabile…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, luni, ca romanii ar putea fi intrebati, in cadrul unui referendum, daca isi doresc ca Romania sa fie o monarhie, in contextul in care “tarile care au monarhii sunt tari dezvoltate”. Premierul Mihai Tudose a spus insa ca nu poate fi de acord…

- Ciprian Marica a tinut sa transmita un mesaj clar in privinta alegerilor pentru presedintia FRF. Fostul atacant de la Schalke si Stuttgart a spus ca nu va candida, pentru ca nu este interesat de acest lucru si in acelasi timp l-a atacat pe medicul Pompiliu Popescu, pe care il acuza ca s-a folosit…

- Guvernul a aprobat astazi semnarea contractului de finanțare de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) a proiectului de interconectare a rețelelor electrice cu România, printr-un împrumut în suma de 80 milioane de euro. Cabinetul de miniștri l-a împuternicit pe vicepremierul,…

- Aquatim, societate care are ca acționar majoritar Consiliul Local Timișoara, a reușit ca mai de fiecare data cand s-a tras linie sa se ridice cu mult peste standardele celorlalte societați ale municipalitații, unul dintre punctele forte ale companiei fiind accesarea de fonduri europene. Conform statisticilor,…

- Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv 241,9 milioane euro. Tarile care au cheltuit mai putin decat Romania din fondurile structurale si de investitii sunt Austria, cu 0,3-, si Irlanda, cu 0,9-. Conform datelor Comisiei Europene, pe primul…

- Cartea Recordurilor (Guinness World Records) are o istorie de mai bine de jumatate de secol. Ideea de a publica o astfel de carte i-a venit in 1951 irlandezului sir Hugh Beaver. Astazi, o noua editie a Cartii Recordurilor apare in fiecare an, cu recordurile aduse la zi. Ea contine o colectie recunoscuta…

- Asociatia Suta la Suta Romanesc a realizat in parteneriat cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor platforma online Tribuna Consumatorilor, unde se vor publica informatii despre drepturile consumatorilor, sfaturi pentru a cumpara online in siguranta sau informatii despre etichetele…

- Parlamentul European a adoptat joi bugetul UE pentru anul 2018, votand totodata si o rectificare de 9,9 mld. euro, bani care vor fi virati luna aceasta in conturile statelor membre si de care guvernele se pot folosi fara a avea conditii suplimentare impuse. In urma rectificarii, Romania va primi…

- In conditiile in care economistii isi publica estimarile privind 2018, cei de la Goldman Sachs si Barclays se dovedesc a fi cei mai optimisti in a prevede ca rata de crestere a economiei mondiale va atinge 4% anul viitor, cel mai ridicat nivel din 2011 si in crestere fata de estimarea de 3,7% lansata…

- Obligatiunile corporative emise de Bittnet Systems intra astazi la tranzactionare in cadrul Sistemului Alternativ administrat de BVB, cu simbolul BNET22, valoarea totala a emisiunii fiind de 4,5 milioane lei. Emisiunea include 45.000 de obligatiuni, denominate in lei, cu o valoare…

- Liderii PSD s-au reunit intr-un Comitet Executiv la Baile Herculane, acolo unde s-a decis ca s-ar putea organiza mitinguri in organizațiile județene. Oficial, mitingurile ar fi trebuit organizate pentru ”Romania”, impotriva așa numitului ”stat paralel”. Neoficial, se știe in interiorul partidului…

- Ministerul Educației este preocupat de plecarea din țara, de obicei la munca in alte state UE, a romanilor cu studii superioare și nu exclude ca, "in masura in care va fi posibil", sa fie puse in dezbatere masuri care sa impuna absolvenților de studii superioare beneficiari de locuri subvenționate de…

- Numele Danei Cortina este sinonim cu cel al pietei auto locale, fiind printre primii executivi care au pus bazele retailului modern auto in Romania in a doua parte a anilor ’90. A participat la proiectul celor de la Porsche Holding si a sustinut inclusiv constructia celebrului sediu din Pipera, cand…

- Omul care a pus pe picioare singura fabrica de bere artizanala din Iași ne-a spus cum a reușit sa transforme in realitate acest vis curajos. Capra Noastra este un brand foarte tanar, dar Ionel Pasarica, proprietarul fabricii de bere artizanala, are incredere ca va transforma totul intr-o afacere de…