- Serviciul Public pentru Alimentare cu Energie Termica de la nivelul Primariei Drobeta Turnu Severin a oprit furnizarea agentului termic in municipiu, incepand de miercuri dimineața, intrucat nu mai sunt bani pentru achiziția de compustibil, potrivit mhalert.ro. "Din pacate, vremea nu ne ajuta.…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud va invita marti, 20 martie 2018, ora 17:00, in Sala de conferinte a Bibliotecii (Bistrita, str. Alexandru Odobescu, nr. 11), la evenimentul cultural "Carti, meleaguri. 10 directii ale Rozei Vanturilor" - Turneul…

- Cornel Pasat, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor vedea diseara, de la ora 20.00, la “Ie, Romanie”, in cautare de fete frumoase și de localnici talentați din Transilvania, spune ca este foarte pasionat de istorie și ca ori de cate ori are ocazia merge sa vada cetați, castele, muzee, ruine, situri…

- Cu ocazia evenimentelor organizate in data de 15 martie, intre orele 17.00-19.00, Transurban Satu Mare, anunța modificarea traseelor pentru urmatoarele linii de transport: -Liniile 1, 13, 15, 16 și 18: vor circula dinspre podul Golescu pe traseul Pod Golescu – Str. Bujorului (stație la Cap pod Golescu)…

- Cu ocazia „Zilei de 8 Martie”, in cadrul proiectului „Ora de lectura”, elevii clasei a III-a B de la Școala Gimnaziala „Mihail Armencea”, indrumați de profesorul Gabriela Rosu, au citit fragmente din volumul „Amintiri din copilarie” de Ion Creanga, la Sala de lectura pentru copii a Bibliotecii municipale…

- Un numar de 24 de social – democrati si-au anuntat candidatura pentru functii de conducere in partid pana joi la ora 16.00, termenul limita pentru depunerea candidaturilor, acestea urmand sa […]

- Avram Iancu a fost inmormantat la Tebea in septembrie 1872. Doar o fotografie a ramas cunoscuta de la inmormantarea „Craisorului Muntilor”, intr-o zi de doliu pentru romanii din Transilvania.

- Expozitii de fotografie legate de universul montan si alpinism, dezbateri publice, filme, prezentari de carte, concursuri sportive vor avea loc in cadrul celei de a treia editii a Alpin Film Festival, unicul festival de cultura si educatie montana din Romania, care se desfasoara in perioada 27 februarie…

- Printul William va efectua in aceasta vara o vizita oficiala in Israel si in teritoriile palestiniene ocupate, a anuntat joi Palatul Kensington - o premiera pentru un mostenitor al tronului britanic, noteaza AFP. Turneul printului William, duce de Cambridge - al doilea in ordinea succesiunii…

- Centrul Cultural, Biblioteca Municipala ”Laurențiu Ulici”din Sighetu Marmației au organizat o noua ediție a Concursului Național de Lectura ”Batalia Carților”etapa zonala. Treisprezece elevi au susținut o pledoarie pentru lectura, concurand la cele doua premii de la secțiunile ”Cea mai buna fișa de…

- Marti, 27 februarie 2018, la Castelul Karolyi din Carei a avut loc lansarea cartii col(r) Constantin Mosincat, 1940-Strigatul de durere al romanilor aparuta la Editura Tipo Mc Oradea,care reproduce in deschidere declaratia lui Iuliu Maniu la Consiliul de coroana din 30 august 1940: In istoria Ardealului…

- „Chinezii se pregatesc sa cucereasca lumea, americanii sa cucereasca spatial, ungurii Transilvania si Dragnea DNA-ul. Mare om, marete idealuri. Bai generatie, m-am saturat pana peste cap de tema care, de un an de zile, este singura preocupare a coalitiei de guvernare – Justitia. In tot acest timp, singura…

- In 15 state membre ale Uniunii Europene, cel putin una din doua gospodarii a raportat in 2016 dificultati in achitarea costurilor pentru educatia oficiala, in special in Grecia (89%), Cipru (82%), Romania (78%) si Croatia (77%), arata datele publicate miercuri de Eurostat.

- * La invitația Ministerului Turismului, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” marcheaza, prin TEZAUR de cantece și dansuri populare, debutul celei de-a 39-a ediții a Targului de Turism al Romaniei. Read More...

- In buna tradiție statornicita, Cenaclul aradean maghiar „Toth Arpad” iși desfașoara ședințele literare, de cațiva ani incoace, la Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol”. De-a lungul timpului membrii cenaclului au dezbatut aspecte legate de literatura, istorie, sociologie, arte, politica, personalitați,…

- Romania nu a inceput in 1 decembrie 1918, odata cu unirea cu Transilvania, o spune cat se poate de clar istoricul Lucian Boia, caruia i se pare o nedreptate trecerea in registrul mic a momentului 1859, Unirea Principatelor. De altfel, il exaspereaza folosirea sintagmei "Mica unire" si vede in ea o permanentizare…

- "Orase durabile" - este tema celei de a VIII-a editii consecutive a Intalnirilor Europene din Transilvania, care va avea loc miercuri la Cluj-Napoca, iar joi si vineri la Alba Iulia si la care sunt asteptati sa participe peste 20 de experti in administratie publica din Franta si Romania. Potrivit unui…

- Cupa Satu Mare la floreta cadeți a ajuns in 2018 la ediția a IX-a. Etapa din Circuitul European de cadeți, concursul are loc in acest week-end la Sala de sport „Alexandru Csipler” din Satu Mare. La deschiderea oficiala de astazi, 10 februarie, a participat și ministrul Tineretului și Sportului, Ioana…

- Volkswagen a publicat prima schița oficiala cu noua generație Touareg. SUV-ul constructorului german debuteaza in 23 martie și va avea beneficia de un sistem de direcție integrala, dar și de un cockpit modern.

- Au mai ramas cateva ore pana la deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, competitie ce se desfasoara sub sloganul ”Olimpiada Impacarii” avand in vedere tensiunile politice existente la nivel mondial. Ceremonia de Deschidere este programata vineri, incepand cu ora 13:00.

- Primele competitii oficiale din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, de la au debutat joi in Coreea de Sud, asa cum era prevazut, cu o zi inaintea ceremoniei de deschidere. A XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna se va desfasura in Republica Coreea (Coreea de Sud), intre 9 si 25 februarie…

- CSM Volei Alba Blaj a invins echipa franceza ASPTT Mulhouse VB, cu scorul de 3-2 (15-25, 25-21, 20-25, 28-26, 15-13), miercuri seara, in Sala Sporturilor ''Transilvania'' din Sibiu, in Grupa A a Ligii Campionilor la volei feminin. Campioana Romaniei a reusit a patra victorie consecutiva,…

- Cu ocazia aniversarii a 166 de la nasterea dramaturgului Ion Luca Caragiale elevii clasei a IV-a A, de la Școala Gimnaziala Maresal Al. Averescu din Adjud, indrumați de profesorul Paula Voicu, au realizat o activitate culturala la sediul Bibliotecii municipale. Aceștia au prezentat biografia…

- "Pentru sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack in Transilvania, pana in acest moment s-au strans 261.000 de semnaturi. Aceasta cifra depaseste cu mult cota stabilita pentru Romania, dar si numarul de semnaturi pe care noi ni l-am propus. Multumim tuturor celor care, pana in prezent,…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, afirma ca din fotografia oficiala a Guvernului Dancila a fost indepartat steagul Uniunii Europene, intrebandu-se daca aceasta este "o greseala de protocol" sau un "mesaj clar privind directia Romaniei in UE". "Greseala de…

- Ziua de 2 februarie a fost declarata Ziua Mondiala a Zonelor Umede, fiind semnata in Iran, la Ramsar, conventia asupra zonelor umede de importanta globala. Zonele umede reprezinta atat loc de viața și resursa pentru oameni, cat și mediu de viața a numeroase plante și animale, precum și un factor de…

- ARHIVATORUL, cel mai mare depozit de siguranța de documente din Transilvania, fiind in continua dezvoltare, la nivel zonal și național, angajeaza: 4 arhiviști, 11 arhivari, 4 legatori manuali, 2 operatori

- Miercuri, 24 ianuarie, Primaria Oradea, impreuna cu Agenția de Dezvoltare Locala Oradea, a organizat o noua ediție a Galei „Antreprenor pentru Oradea”. In cadrul acesteia sunt premiați cei mai contribuabili la bugetul local al municipiului. Desfașurata la Hotel Ramada, gala a avut peste 100…

- Un tanar din Alba Iulia este campion la cocktailuri pe baza de cafea, in țara europeana cu cea mai bogata tradiție in acest domeniu: Italia. Dan Bacaințan a caștigat competiția Coffee in Good Spirits Championship 2018, desfașurata in urma cu cateva zile la Rimini, cu un cocktail inspirat de Romania…

- Iubitorii de zapada sunt invitați sa participe, la sfarșitul acestei saptamani, la distracție pe Domeniul Schiabil Șureanu. Sambata și duminica, 27-28 ianuarie 2018, vor fi organizate Serbarile Zapezii, iar cei prezenți vor avea ocazia sa participe la diverse concursuri, dar și sa se relaxeze la foc…

- Simona Halep a avut parte de un meci istovitor contra americancei Lauren Davis, pe care a învins-o dupa trei ore si 45 de minute. A fost al treilea cel mai lung meci din istoria Australian Open, din competitie feminina, însa nu si cel mai lung meci jucat de vreo românca la…

- Potrivit meteorologilor, in intervalul 19 ianuarie, ora 20:00 - 20 ianuarie, ora 8:00, in zonele montane va ninge, incepand inca din cursul noptii de vineri spre sambata (19/20 ianuarie), local mai insemnat cantitativ si se va depune strat nou de zapada. In Maramures si in Transilvania vor predomina…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud si Societatea Culturala Maghiara din Transilvania - Filiala Bistrita / EMKE organizeaza luni, 22 ianuarie 2018, ora 17:00, in sala "Gavril Scridon" a Bibliotecii (Bistrita, str. Alexandru Odobescu, nr. 11), manifestarea…

- Meteorologii au emis, joi, doua avertizari meteorologice pe fondul inaspririi condițiilor meteo. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cinci județe vor fi sub cod portocaliu de vant puternic și ninsori viscolite, iar cinci vor fi sub cod galben pentru intensificari ale vantului.…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va prezenta miercuri, incepand cu ora 12.00, exponatul lunii ianuarie, „Apel pentru formarea Garzilor Naționale din Transilvania, 9 noiembrie 1918”. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Direcția Județeana pentru Cultura Alba și Muzeul Național…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania.

- La categoria de marfuri nealimentare cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri, informeaza Agerpres.ro. Astfel, ouale s-au scumpit in decembrie 2017, comparativ cu luna precedenta, cu…

- Un șef al Yakuza a fost prins datorita tatuajelor sale care au devenit virale pe rețelele de socializare. Barbatul de 72 de ani se retrasese in Thailanda de mai mulți ani, dar era in continuare cautat pentru crima in țara sa natala, scrie AFP: Shigeharu Shirai, in varsta de 72 de ani a fost arestat…

- In așteptarea semnarii contractului cu Steaua, Cristian Tanase se pregatește intens in Pitești. Cunoscutul fotbalist a ales Vitality sport & wellness de pe strada Petre Ispirescu, nr. 63 din Pitești, cel mai nou și modern centru de profil din oraș și care care ofera servicii pentru: piscina, spa, masaj…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunAat cAƒ, din februarie, peste 28.000 de poliAiAYti vor beneficia de majorAƒri salariale prin creAYterea sporurilor de risc AYi suprasolicitare neuro-psihicAƒ de la 5% la 10%, dar AYi cei din domeniul arest-transfer vor primi o indemnizaAie pentru pazAƒ AYi supraveghere.

- Una dintre personalitațile careiene remarcabile, un om de o deosebita integritate morala, așteapta inca sa fie apreciat la adevarata sa valoare in localitatea sa natala. Este vorba despre prelatul papal Ludovic Vida, nascut la Carei la data de 13 octombrie 1885. Date despre familia sa și despre parcursul…

- Deschiderea oficiala a sezonului de schi la Predeal va avea loc, anul acesta vineri 29 decembrie 2017, cand se va da startul seriei de evenimente organizate in cadrul „Predeal Perfect Winter”. Festivitatea oficiala de deschidere a sezonului de schi 2017-2018, va avea loc pe Partia Clabucet,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures a intervenit, joi dupa-amiaza, la sediul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Mures, dupa ce grasimea de la un porc ars in incinerator s-a depus pe hornul de evacuare si s-a aprins, noteaza Agerpress…

- Inaugurarea se cam lasa așteptata, spre dezamagirea patinatorilor! Anuntata pentru miercuri seara, la ora 17.00, deschiderea oficiala a patinoarului de la Baza Olimpia a fost amanata pentru joi, 28 decembrie 2017, la ora 10.00. „Din pacate, miercuri, la ora 17.00, starea ghetii nu era…

- Deschiderea oficiala a sezonului de schi la Predeal va avea loc vineri, cu acest prilej fiind lansate activitatile dedicate Centenarului Marii Uniri, potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri de administratia locala.

- Anul acesta, deschiderea oficiala a sezonului de schi la Predeal va avea loc in data de 29 decembrie, cand se va da startul seriei de evenimente organizate in cadrul „Predeal Perfect Winter”. Deschiderea oficiala a sezonului de schi 2017-2018 , va avea loc pe Partia Clabucet, incepand cu ora 17:00.…

- Deschiderea oficiala a celei de-a IX-a ediții a evenimentului „Craciun in Maramures” a avut loc sambata, 23 decembrie 2017, la ora 11.00, la Muzeul Satului din Baia Mare. In organizarea Consiliului Judetean Maramures, a Muzeului Județean de Etnografie și Arta Populara, a Centrului Județean pentru Promovarea …

