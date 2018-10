Stiri pe aceeasi tema

- Fost membru PSD, Catalin Ivan, europarlamentar roman, a lansat sambata, 13 octombrie, la Iasi, proiectul politic Alternativa pentru Demnitate Nationala (ADN), pe care l-a catalogat unul „pro-european, dar unit in diversitate”.

- Prim-vicepreședintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca rezultatul referendumului este o lecție pentru PSD, ALDE, dar și pentru PNL, iar partidul din care face parte este condus pe persoana fizica Ludovic Orban."Poporul roman a boicotat referendumul din weekend-ul…

- Londra planuieste sa-si consolideze prezenta militara la Arctica, anul viitor, in contextul unor ingrijorari fata de pozitia tot mai agresiva a Rusiei, a declarat ministrul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press preluat de news.roCRIZA majora in Germania. Partidul antisistem,…

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters preluata de Agerpres. Marea Britanie urmeaza sa paraseasca…

- Partidul Socialiștilor a intrat in campanie electorala. Formațiunea și-a anunțat candidații pentru patru circumscripții electorale uninominale: Caușeni, Ștefan-Voda, Soroca și Florești. Toate cele patru candidaturi au fost anunțate duminica, 16 septembrie, in cadrul unor mitinguri, numite „de protest…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) si miscarea anti-islam Pegida au anuntat un mars comun pentru a protesta fata de crimele comise de migranti, dupa ce doua proteste similare s-au soldat cu violente duminica si luni in Germania, informeaza miercuri dpa. Marsul…

- Partidul aflat la putere in Zimbabwe din 1980, Zanu-PF, a obtinut majoritatea absoluta de voturi in Adunarea Nationala la alegerile legislative care au avut loc luni, pentru prima data de la inlaturarea fostului presedinte Robert Mugabe, potrivit unor rezultate oficiale partiale anuntate miercuri,…

- Sectiile de votare au fost deschise miercuri in Pakistan pentru alegeri parlamentare care vor avea loc in conditii de inalta securitate, dupa o campanie tensionata, marcata de atentate si acuzatii de interventie a armatei, relateaza AFP. Circa 106 milioane de alegatori, dintr-o populatie de 207 de milioane…