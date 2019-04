Un europarlamentar PSD cere Finlandei să cedeze României preşedinţia rotativă a Consiliului UE "Cand ma uit la rezultatul alegerilor din Finlanda, incerc sa imi imaginez cum ar fi aratat Presedintia Consiliului UE azi, daca ar fi preluat-o ei la 1 ianuarie! Evident acea propunere se dovedeste astazi ca fiind nu doar ridicola, dar evident pur politica! Ce imi doresc? Imi doresc sa continuam noi, Romania, inca 6 luni! Am demonstrat ca suntem capabili sa ducem aceasta responsabilitate! Am inchis 90 de dosare, din care mai mult de 60 sunt legislative! Am organizat sute de intalniri, la nivel de inalt si de experti, care au demonstrat seriozitatea si profesionalismul ROMANESC!

