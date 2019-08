Stiri pe aceeasi tema

- "Președintele le-a spus cu subiect și predicat ca sunt obligați sa respecte Constituția, sa mearga in fața Parlamentului și sa ceara un vot. Aritmetica parlamentara este clara. Doamna Dancila nu are de unde sa adune 234 de voturi pentru ca Guvernul PSD sa obțina sprijinul necesar. Am vazut,…

- „Romania trebuie sa evite o criza politica prelungita. Suntem intr-o criza guvernamentala. Guvernul Dancila nu mai are sprijinul politic necesar și nici suport popular”, spune vicepreședintele PNL, Cristian Bușoi. Bușoi adauga ca „Președintele le-a spus cu subiect și predicat ca sunt obligați sa respecte…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi, vicepreședinte al PNL la nivel național susține ca Opoziția trebuie sa fie unita și sa susțina o moțiune de cenzura impotriva Guvernului pentru a mai salva ce se poate salva. In același timp el face un apel și la premierul Viorica Dancila sa accepte ca nu mai are…

- "Romania trebuie sa evite o criza politica prelungita. Suntem intr-o criza guvernamentala. Guvernul Dancila nu mai are sprijinul politic necesar și nici suport popular. Președintele le-a spus cu subiect și predicat ca sunt obligați sa respecte Constituția, sa mearga in fața Parlamentului și…

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi a declarat ca Guvernul PSD Dancila trebuie sa plece de la guvernare. Acesta a mai precizat, pe pagina sa de Facebook , ca „guvernarea PSD- ALDE a eșuat; și chiar daca ALDE incearca o salvare in extremis, asta nu inseamna ca nu este la fel de vinovat de toate masurile…

- "Dupa ce la alegerile europarlamentare PSD a pierdut sprijinul romanilor, iata ca astazi constatam ca PSD a pierdut, formal, și majoritatea parlamentara. Retragerea ALDE de la guvernare lasa Guvernul Dancila fara sprijinul necesar in Parlamentul Romaniei. Nu mai exista, așadar, niciun argument pentru…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a scris, sâmbata, pe Facebook, ca Viorica Dancila „își pune miniștrii sa îi traduca gafele”, dupa ce aceasta a declarat în Parlamentul European ca vrea gazduirea unei agenții europene de combatere a atacurilor cibernetice care…

- ”La europarlamentare a avut loc un meci amical in care opoziția caștiga batand cu 5-0 Anglia. Astazi a avut loc un meci real pentru campionatul european, sigur, in care PSD-ul a caștigat cu 1 la 0. Acest 1 la 0 face cat 10 la 0 in cazul unui meci amical. In cadrul acestui meci care prin iresponsabilitatea…