- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan spune ca, in calitate de europarlamentar, Mircea Diaconu nu a reusit sa obtina prea multe pentru romani, insa a fost pe aceeasi linie de discurs cu Liviu Dragnea si PSD.

- Vedeti AICI notele finale de la Definitivat 2019 >> Candidatii au depus 1.079 de contestatii. in total, 169 de candidati au obtinut medii peste 8 in urma solutionarii acestora, promovand astfel examenul. Datele mai arata ca din totalul de 6.485 de candidati cu note la proba scrisa, 5.051 de candidati…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a demisionat din funcție la doar 6 zile de la preluarea mandatului. Este cel mai scurt mandat la unui ministru de Interne, recordul precedent fiind deținut de Liviu Dragnea.Citește și: EXCLUSIV - Greseli grave in timpul anchetei de la Caracal: Doua momente-cheie…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan ii raspunde lui Mircea Badea, dupa ce realizatorul TV a afirmat ca Autostrada Comarnic-Brasov nu poate fi realizata cu bani europeni. Muresan prezinta mai multe informatii care ii sustin opinia.CITESTE SI: Semnele cancerului de san. NU ignora aceste simptome"Aseara,…

- Viorica Dancila a anunțat ca Ioan Mircea Pașcu a fost votat in CEx pentru funcția de comisar intermediar pentru Politica Regionala in urma demisiei Corinei Crețu, care a fost aleasa europarlamentar. In acest context, Ioan Mircea Pașcu vine cu precizari luni, pe Facebook, dupa ce „EuroActiv” a transmis…

- Nimic spectaculos in timpul dezbaterilor pe marginea motiunii de cenzura. Actualului parlament ii lipsesc marii oratori, capabili macar prin intonatie, sa trezeasca interesul ascultatorilor. Textul motiunii, practic strigat la microfon, nu a reusit sa cuprinda intregul dezastru pe care l-au creat guvernele…