- Un europarlamentar german, Elmar Brok, cu rol extrem de important și în negocierile României la aderarea la UE, cere activarea Articolului 7 din tratatul UE în cazul României.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca in cazul in care in Parlamentul European se va adopta o rezolutie cu privire la Romania, ea va avea un caracter politic si ca nu trebuie pus semnul egal intre aceasta si activarea articolului 7 pentru tara noastra. "Legat de Roexit, am auzit…

- Romania nu este in situatia Poloniei sau Ungariei pentru a fi in situatia procedurii de sanctiuni impotriva unui stat membru al UE prin articolul 7 din Tratat, a declarat, miercuri, la Strasbourg, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. ‘Principiul egalitatii, si nu numai in Romania, peste tot, presupune…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca activarea, la Bruxelles, a Articolului 7, pentru Romania, care ar insemna suspendarea dreptului de vot, "e o poveste". "Eu as privi la cele doua elemente pe care eventual le-ar putea lua in discutie Parlamentul European, daca ne luam dupa informatiile…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu avertizeaza ca, dupa sanctionarea Poloniei si Ungariei cu „solutia nucleara”, adica prin activarea Articolului 7 din Tratatul UE, Parlamentul European sau Consiliul European ar putea sa se uite mai atent si la situatia din Romania si sa ia aceeasi decizie.…

- Ungaria devine a doua țara din Uniunea Europeana fața de care se voteaza masura activarii Articolului 7 din Tratatul UE, dupa Polonia. La finalul procedurii, Budapesta ar putea ramane fara drept de vot. Ungaria a fost astfel sancționata drastic de Parlamentul European, pentru nerespectarea statului…

- Eurodeputatii au votat, astazi, pentru lansasarea procedurii contra Ungariei privind statul de drept. Membrii PE au aprobat raportul elaborat de eurodeputata Judith Sargentini (din grupul Verzilor) care constata „un risc clar de incalcare grava de catre Ungaria a valorilor Uniunii Europene“ si cere…