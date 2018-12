Stiri pe aceeasi tema

- Rezolutia de marți a Parlamentului European și Raportul MCV sanctioneaza Romania din cauza unor oameni politici care nu inteleg nici acum, la 11 ani de la aderare, care sunt regulile in Uniunea Europeana, afirma fostul președinte Traian Basescu. El mai spune ca atunci cand a aderat la Uniunea Europeana,…

- Premierul finalndez Juha Sipila a exprimat luni seara disponibilitatea tarii sale de a prelua presedintia Consiliului UE avand in vedere tensiunile de la Bucuresti, insa oficialii romani au spus ca Romania isi poate asuma aceasta sarcina, conform programului deja stabilit. Finlanda ar urma sa asigure…

- "Am vorbit despre dialogul dintre Uniunea Europeana in cadrul Parteneriatului strategic cu Statele Unite, avand in vedere ca saptamana viitoare la Washington va fi o astfel de intrevedere, prezidata din partea Uniunii Europene de catre ministrul Justitiei din Austria, care are presedintia Consiliului…

- "Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste…

- Principala tema de discutie va fi pregatirea presedintiei Consiliului UE, care va fi preluata tara noastra la inceputul anului viitor, potrivit documentului de presa al Reprezentantei CE in Romania. "Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile in temeiul articolului 50, Michel Barnier,…

- Parlamentul European a decis, in votul de miercuri, sa demareze procedura pentru activarea Articolului 7 in cazul Ungariei, dupa ce, marti, prim-ministrul Viktor Orban a acuzat forul european ca vrea sa umileasca o tara intreaga.Ungaria este a doua tara impotriva careia se ia aceasta masura,…