Stiri pe aceeasi tema

- Utilizarea anvelopelor de iarna este obligatorie atunci cand circulati pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei. Echipati-va corespunzator autoturismele! De asemenea, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie dotate si cu dispozitive antiderapante. Politistii stau cu ochii pe soferi.…

- BERBEC – dominant Marte Pentru tine zapada inseamna sporturi de iarna, bineinteles. Esti sportivul zodiacului, deci esti incantat de ideea unei vacante la munte, unde sa incerci diverse activitati. Nu esti, insa, atent la echipamentul de protectie. Cel mai probabil vei refuza sa porti casca…

- Amenda pentru cei care circula fara anvelope de iarna pe drumuri acoperite cu zapada sau polei poate ajunge și la 2.900 de lei. De asemenea , polițiștii rețin certificatul de inmatriculare al mașinii. Pana cand nu dovedesc ca și-au echipat mașina cu anvelope de iarna, șoferii nu au drept de circulație.…

- Zapada franeaza traficul in Iasi. Un autobuz parcurge statia Moara de Foc - Scoala "Petru Poni" in 10 minute, iar in Tg. Cucu ajunge in 25 de minute. VEDETI SI: FOTO: "Iarna nu e ca vara". Cozi mari de masini la intrarile in Iasi

- Vreme de iarna in Prahova, la limita cu judetul Brasov. Politia anunta ca pe DN 1A ninge viscolit, vantul bate in rafale, iar pe carosabil deja s-a depus un strat de doi centimetri de zapada. Se actioneaza cu doua utilaje pentru deszapezire. Va mai ninge, anunța ANM, iar stratul de zapada va depași…

- Cetateanul moldovean Oleg Culeac care a fost prins zilele trecute cu masina plina cu tigari de contrabanda avea acasa, un intreg depozit cu tigarete. Vinerea trecuta, Oleg Culeac, din Republica Moldova, se afla la volanul unui autoturism Volkswagen inmatriculat in Iasi. Acesta incerca sa scape in trafic…

- Maria Ghiorghiu a facut o noua profeție alarmanta luni, 5 noiembrie. Aceasta a prezis Apocalipsa Alba, sub forma unui viscol puternic și iminent, care se va produce in aceasta iarna și care va face victime in randul oamenilor. Maria Ghiorghiu a scris pe blog totul despre profeția in care vremea…

- Furtunile de zapada au acoperit regiunea Auverge-Rhone-Alpes si zonele limitrofe, precum si sud-vestul orasului Lyon. Imaginile difuzate de posturile de televiziune locale arata mai multe orase si autostrazi care au fost acoperite cu un strat gros de omat, iar sute de masini au fost îngropate…