Un europarlamentar ALDE cere verificarea finantarii referendumului din Romania. Ce zice Dragnea

Sophia in 't Veld, europarlamentar din grupul ALDE, a cerut, miercuri, in sedinta de plen, ca presedintia forului sa demareze investigatia cu privire la modul in care ar fi putut fi folosite fonduri europene in campania referendumului din 6 si 7 octombrie.



