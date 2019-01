Stiri pe aceeasi tema

- Familia regala britanica ureaza tuturor sarbatori frumoase cu ajutorul unei fotografii, proaspat postate, cu printul Harry si printesa Meghan. Fotografia a fost facita la nunta celor doi si va servi drept felicitare de Craciun.

- "Ar trebui ca EHF sa se gandeasca și la jucatoare. Nu e neaparat vorba de ce a pațit Cristina Neagu astazi. Este pacat ca așa ceva sa se intample. Sa jucam doua meciuri decisive la rand, inaintea...

- Anamaria Prodan și-a luat fanii prin surprindere cu o fotografie in care apare și celebra Nuți, cea care a fost bona lui Laurențiu Jr., fiul cel mic al impresarei și al antrenorului Laurențiu Reghecampf. Elena Fulgeanu, alias Nuți, lucreaza pentru Anamaria Prodan de foarte mulți ani. Desi femeia a demisionat…

- Cititorii sunt invitati sa se joace, incercand sa descopere oitele in imaginea de mai jos: Fotografia a fost realizata in Pascani in timpul viscolului de luni, 19 noiembrie. Nu le-ati vazut? Oitele sunt AICI.

- Eșecul licitației pentru gasirea unei firme care sa se ocupe de curațenia stradala, dar și soluția luata in extremis de a acorda acest serviciu societații Horticultura, care se ocupa de intreținerea spațiilor verzi, a fost taxata de senatorul USR de Timiș, Nicu Falcoi. „Horticultura nu se…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fiul sau, in timp ce se afla in sala de plen a Camerei Deputaților, unde se citește textul moțiunii de ceznura impotriva sa. Fotografia a fost distribuita de ministru pe rețeaua sociala chiar in momentul in care…

- Presedintele Klaus Iohannis participa la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, precum si la cel de-al 12-lea Summit Asia - Europe Meeting (ASEM), potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.

- Victor Slav nu s-a afișat inca cu nicio domnișoara, dar a reușit sa-și puna fanii pe ganduri cu o postare recenta. Acesta a ramas acasa și a postat pe rețelele sociale o imagine de cand fetița lui și a Biancai Dragușanu avea doar trei zile. Bianca Dragusanu va participa la un SUPER SHOW difuzat…